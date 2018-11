Terveys

Yksinäisyys altistaa dementialle – joka viides suomalainen voi olla vaarassa

Taina Rantanen listaa yksinäisyyttä lievittäviä keinoja:

Jokaisen tulisi itse pyrkiä edistämään ja ylläpitämään ystävyyssuhteita. Voit itse soittaa, ei tarvitse odottaa, että joku muu soittaa. Jokainen voi olla aloitteellinen näissä asioissa. Kun itse on aloitteellinen uusiin ihmisiin tutustumisessa, saattaa oman yksinäisyytensä lisäksi lieventää sen toisenkin ihmisen yksinäisyyttä. Kuunteleminen on tärkeää ja eläytyminen toisen tilanteeseen. On hyvä asia, että ihmisellä on eri ikäisiä ystäviä. Monet iäkkäät ihmiset surevat, että heidän oman ikäluokkansa ystävät ovat jo kuolleet. Myös jo dementiaan sairastuneet tarvitsevat läheisten kontaktia. Käy heidän luonaan.