Terveys

Joka päivä 10 suomalaista saa aivoinfarktia enteilevän TIA-kohtauksen – näitä oireita ei saa sivuuttaa

Tunnnista TIA:n oireet

Toisen puolen ylä- tai alaraajan ohimenevä heikkous.

Toisen kasvopuoliskon alaosan halvausoire, esimerkiksi toisen suupielen roikkuminen.

Vaikeus puhua tai ymmärtää puhetta.

Toisen silmän näön hämärtyminen.

Huimaus, johon liittyy näkeminen kahtena, nielemisvaikeus tai vaikeus muodostaa sanoja.

Pelkkä äkillinen huimaus ei viittaa verenkiertohäiriöön.

Joka kymmenes potilas on alle 50-vuotias

