Suupielen haavaumista voi oikealla hoidolla päästä eroon parissa päivässä: ”Koko talven söin vitamiineja turhaan”

Terveys

Suupielen haavaumista voi oikealla hoidolla päästä eroon parissa päivässä: ”Koko talven söin vitamiineja turha

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikrobit hakeutuvat haavaumaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itsehoitoa voi käyttää turvallisesti

Älä lopeta voiteen käyttöä heti, kun iho näyttää terveeltä