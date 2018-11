Terveys

Huimaako noustessa? Kotimittaus paljastaa pystyasennossa laskevan verenpaineen

23.11. 11:02

Verenpaine Pystyasentoon liittyvä verenpaineen lasku, joka aiheuttaa ohimenevää huimausta, on yleinen ilmiö.

Pystyasentoon liittyvä verenpaineen laskeminen voi olla hankala todeta lääkärin vastaanotolla. Tuoreen tutkimuksen perusteella se voisikin onnistua paremmin kotimittauksilla. Tutkimus julkaistiin Journal of Hypertension -lehdessä.



Tutkimukseen osallistui 506 verenpainepotilasta, joilla epäiltiin pystyasentoon liittyvää verenpaineen laskua eli ortostaattista hypotensiota. Osana tutkimusta heille tehtiin verenpainetutkimukset lääkärin vastaanotolla, minkä lisäksi he mittasivat itse verenpainettaan kotona.



Kotona pystyasennossa tehdyt mittaukset paljastivat ortostaattisen hypotension 37 prosentilla potilaista, mikä oli selvästi paremmin kuin vastaanotolla, missä havaittiin vain 15 prosenttia tapauksista. Seisten tehdyt mittaukset eivät heikentäneet tavallisten, istualtaan tehtyjen mittausten tarkkuutta.



Ortostaattinen hypotensio on yleinen ilmiö, mutta useimmilla se on satunnaista. Jatkuvaa ortostaattista hypotensiota potevien verenpaine puolestaan laskee lähes aina, kun he nousevat pystyasentoon. Verenpaineen laskeminen aiheuttaa ohimenevää huimausta. Joidenkin tutkimusten perusteella ilmiö saattaa olla merkki terveysongelmista ja ennustaa lyhempää elinikää, mutta näkemys on myös kyseenalaistettu.