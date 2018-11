Terveys

Taas vatsavaivoja? 6 keinoa, joista moni on saanut apua ruoansulatukseen

1. Rasva rasittaa

2. Keinomakeuttajien sudenkuoppa

3. Kuidut kuningasrooliin

4. Kaasuja kuriin probiooteilla

5. Entsyymit täsmähoidoksi

6. Työrauha ohutsuoleen

Rasvaisten ruokien sulattaminen on elimistölle vaikeaa, sillä rasva hidastaa ja rasittaa ruoansulatusjärjestelmää. Kaikkein helpoimmalla ruoansulatuselimistö pääsee hedelmien ja marjojen kanssa, sillä ne sulavat jo yhden tunnin aikana.Punainen ja prosessoitu liha ovat elimistölle vaikeita pilkottavia, joten liharuoka voi majailla hyvinkin kauan elimistössä. Esimerkiksi Havaijin yliopiston tutkimuksen mukaan tukevan hampurilaisaterian sulaminen kokonaisuudessaan kehossa voi kestää peräti kolme päivää.Proteiinipitoisista ruokalajeista suhteellisen helposti sulaviin ruokiin lukeutuu esimerkiksi kanamuna, kana, kalkkuna ja lohi.Monet jalostetut elintarvikkeet kuten vähäkaloriset juomat ja jäätelöt sisältävät usein keinotekoisia makeutusaineita, jotka voivat aiheuttaa ruoansulatusongelmia.Vuonna 2016 julkaistussa Baselin yliopiston tutkimuksessa ilmeni, että 50 grammaa ksylitoli-makeutusainetta aiheutti turvotusta ja ripulia 70 prosentilla koehenkilöistä, kun taas 75 grammaa makeutusaine erytritolia aiheutti samat oireet 60 prosentilla tutkituista.Tutkimuksista tiedetään, että keinomakeutusaineet ja sokerialkoholit voivat osaltaan tiputtaa hyvän bakteerikannan määrää ja lisätä puolestaan haitallisia bakteereja. Epätasapaino suoliston bakteerikannassa yhdistyy muun muassa ärtyvän suolen oireyhtymään.Runsaskuituinen ruokavalio tiputtaa ruoansulatusvaivojen riskiä, mukaan lukien närästystä ja suolen haavaumia. Kuidut lisäävät ulostemassaa ja auttavat ruokaa kulkemaan sukkelammin, jolloin myös ummetuksen riski pienenee.Ilman kuituja bakteerit eivät saa tarvitsemaansa ravintoa ja jälki voi olla ikävää. Cell-lehdessä vuonna 2016 julkaistussa hiiritutkimuksessa ilmeni, että ilman kuitujen tuomaa ravintoa bakteerit alkavat syödä paksusuolen pintaa suojelevaa limaa. Sen seurauksena suolen seinämä voi rapautua tavalla, että se tulehtuu helposti.Kannattaa suosia sekä liukoisia että liukenemattomia kuituja, koska ne tukevat ruoansulatuskanavaa eri tavoin. Liukoista kuitua löytyy muun muassa kaurahauteista, palkokasveista, pähkinöistä ja siemenistä, kun taas hyviä liukenemattoman kuidun lähteitä ovat muun muassa täysviljät ja leseet. Naisille keskimääräinen suositus on 25 grammaa kuituja päivässä, miehille 35 grammaa.Probiootit voivat parantaa ravintoaineiden imeytymistä, pilkkoa laktoosia, vahvistaa immuunijärjestelmää ja mahdollisesti auttaa myös ärtyvää suolta. Tutkituimpia ovat bifidobakteerit ja laktobasillit. Bifidobakteerit auttavat muun muassa ravintokuitujen sulattamisessa. Tutkimusnäyttöä on saatu siitä, että Lactobacillus acidophilus auttaa vähentämään kaasuja, turvotusta ja vatsakouristeluja.Terveyskirjasto neuvoo valitsemaan valmisteen, jossa on useita eri probioottikantoja, koska eri probioottien vaikutuksilla saattaa olla eroja. Probiootteja voi hankkia myös syömällä esimerkiksi vähärasvaista jogurttia, kefiiriä sekä fermentoituja ruokia, kuten hapankaalia ja kimchiä.Normaalioloissa entsyymivalmisteet eivät ole tarpeen, mutta niiden käytöstä ei tiedetä olevan haittaakaan. Ravitsemusterapeuttien mukaan niitä voi käyttää, jos niistä kokea apua täsmähoitona.Esimerkiksi alfagalaktosidaasivalmisteet auttavat pilkkomaan papujen linssien ja herneiden huonosti pilkkoutuvia yhdisteitä. Laktoosi-intolerantikot taas hyötyvät laktaasientsyymivalmisteista, jos laktoositonta tuotetta ei ole saatavilla.Vuonna 2013 julkaistu itävaltalaistutkimus osoitti, että papaiinientsyymi helpottaa turvotusta ja ummetusta niillä, joilla on ärtyvä suoli. Ruoansulatusentsyymit on kuitenkin parasta hankkia ensisijaisesti tuoreen ruoan kautta. Suosi etenkin raakoja ja tuoreita hedelmiä, kasviksia ja marjoja.Jos ohutsuolessa on liikaa bakteereita, puhutaan ohutsuolen bakteeriston liikakasvusta (SIBO). SIBO voi tuottaa kaasuja, venyttää suolta ja siksi aiheuttaa kipuja. SIBO:sta voi kieliä myös väsymys.SIBO:n taustalla on usein heikentynyt motorinen kompleksi, eli suolen puhdistava aaltomainen liike ei toimi. Suoliston siivousta sujuvoittaa ruoan kunnollinen pureskelu ja riittävät tauot aterioiden välillä. Jatkuva napostelu pysäyttää puhdistavan aaltoliikkeen. Äänisignaalin puhdistavasta aallosta saa, kun vatsa kurnii.Myös riittävästä vedensaannista tulee huolehtia, sillä se edistää jätteiden kulkeutumista pois ruuansulatusjärjestelmästä. Suolen motiliteetin tukemiseen on olemassa myös tutkitusti toimivia rohdosseoksia. Monien asiantuntijoiden mukaan hyviä tuloksia on saatu esimerkiksi Iberogast-nimisellä tuotteella, jota on ollut Euroopan markkinoilla 40 vuotta vaikkakaan ei Suomessa.