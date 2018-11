Terveys

Maksakirroosi yleistyy Suomessa vauhdilla, eikä syynä ole pelkkä viina – nämä elintavat voivat pilata maksasi

Kirroosiin kuolee vuosittain yli 500 suomalaista

”Ihmiset häpeävät kirroosia”

Laihduttamalla voi korjata maksan





Huolehdi maksasta näin

Pysyttele normaalipainoisena. Jo muutaman kilon laihduttaminen on eduksi, koska rasva poistuu tehokkaasti maksasta. Liikunta auttaa laihdutustuloksen ylläpidossa. Jos käytät alkoholia, pysyttele kohtuudessa. Jos maksa on jo vaurioitunut, alkoholia ei pidä käyttää lainkaan. Vältä kovia rasvoja. Vältä myös kaloritiheitä sokerin lähteitä, kuten karkkeja, sokerilimsoja ja energiajuomia. Lääkkeiden yliannostus voi vaurioittaa maksaa. Noudata aina pakkauksen ohjetta. Älä käytä turhia ravintolisiä. Niillä voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa, ja ne voivat vaurioittaa maksaa. Myrkylliset sienet voivat aiheuttaa äkillisen maksavaurion. Poimi vain sieniä, jotka varmasti tunnistat syömäkelpoisiksi.