Alzheimer hallinnassa jo ensi vuosikymmenellä? Suomalaistutkijat rokotteesta: ”Lupaavalta näyttää”

Lääke pitäisi saada ajoissa

Se on kuin napsisi statiineja pysäyttääkseen sydänkohtauksen.

Jopa kolmasosa dementiatapauksista olisi ehkäistävissä elämäntavoilla

Kuten muissakin geenitesteissä, henkilön on hyvä etukäteen pohtia, haluaako saada tietoonsa oman riskinsä, vaikka se ei välttämättä johdakaan sairastumiseen.