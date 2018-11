Terveys

Uusi hymy Unkarista? Ota nämä asiat huomioon, jos harkitset hammasimplanttien hankkimista ulkomailta

Olen nähnyt useampia hoitosuunnitelmia, joissa hampaat poistettaisiin ja tilalle laitettaisiin implantit. Asiakkaat ovat tulleet hämillään kysymään minulta, mitä pitäisi tehdä

”Jos hinta nousee kymppitonniin, kyllähän potilas rupeaa ihmettelemään”

Pohjatyö voi viedä kuukausia. Kovin helposti tämä vaihe oikaistaan, kun tehdään kiireessä kiinteää hammasprotetiikkaa, eli kruunuja, siltoja ja implanttikantaisia hammassiltoja.

Isoja hoitoja tehdään kylpyläviikonlopun aikana

Suomalainen kuluttajansuoja ei yllä ulkomailla tehtyihin hoitoihin