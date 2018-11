Terveys

Haimasyöpä yleistyy ja yhä useampi kuolee siihen – salakavala syöpä tunnistetaan usein liian myöhään

Oireita vaikea tunnistaa

laihtuminen

ylävatsakipu

selkäkipu

ihon muuttuminen keltaiseksi, jos kasvain estää sappinesteen kulkua

suolen toiminnan muutokset, ripuli, pahoinvointi sekä oksentelu