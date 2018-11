Terveys

Diabeetikon hampaat ja ikenet kannattaa hoitaa kunnolla – voi mahdollisesti hillitä tyypin 2 diabetesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hampaiden kiinnityskudoksen tulehdus olisi syytä hoitaa kunnolla varsinkin tyypin 2 diabetesta sairastavilta. Tuoreen tutkimuksen mukaan tämä voisi parantaa potilaiden glukoositasoja ja mahdollisesti hillitä diabetesta.Tutkimukseen osallistui 260 tyypin 2 diabetesta sairastavaa, joilla oli todettu myös hampaiden kiinnityskudoksen tulehdus eli parodontiitti. Osana tutkimusta heidät satunnaistettiin joko intensiiviseen hoitoon tai verrokkiryhmään, joka sai pintapuolisemman hoidon.Kun potilaita verrattiin vuoden mittaisen seurannan päätteeksi, tutkijat havaitsivat intensiivisessä hoidossa olleiden veren glukoositasojen laskeneen enemmän kuin verrokkiryhmäläisten. Ero ei ollut kovin suuri, 0,6 prosenttiyksikköä HbA1c-tasoissa, mutta tälläkin voi olla merkitystä potilaiden hoidossa. Intensiivistä hoitoa saaneiden HbA1c oli tutkimuksen päättyessä 7,8 % ja verrokkien 8,3 %.Diabetes on ainakin osittain tulehduksellinen sairaus. Parodontiittiin puolestaan liittyy usein laaja tulehdustila, joka on yhdistetty muun muassa sydänoireiden vaaraan. Tätä taustaa vasten onkin uskottavaa, että parodontiitin hoitaminen vaikuttaa myös diabetekseen. Aihetta olisi kuitenkin hyvä tutkia vielä lisää.Aiemmissa tutkimuksissa parodontiitti on yhdistetty muun muassa suurentuneeseen aivoverenkiertohäiriöiden, sydänkohtausten, keskenmenojen ja mahdollisesti myös syöpien vaaraan. Parodontiittia voi ehkäistä pesemällä hampaat säännöllisesti ja käymällä hammastarkastuksissa.Tulokset julkaistiin Lancet Diabetes & Endocrinology -lehdessä.