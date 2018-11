Terveys

Omega-3-rasvahappolisät tuskin estävät syöpää tai sydäntauteja – myös D-vitamiinilisien teho on kyseenalainen

Omega-3-rasvahapot ja D-vitamiini eivät näyttäisi auttavan sydän- ja verisuonitautien tai syövän ehkäisyssä ainakaan, jos ne nauttii pillereinä ja kapseleina.Tulokset perustuvat kahteen, samaan aineistoon perustuvaan tutkimukseen, jotka julkaistiin New England Journal of Medicine -lehdessä. Tutkimukseen osallistui 26 000 yli 50-vuotiasta miestä ja naista, jotka saivat viiden vuoden ajan päivittäin 2 000 IU D-vitamiinia, gramman kalaperäistä omega-3-rasvahappoa tai lumevalmistetta.Osallistujat olivat terveitä tutkimuksen alkaessa, mutta seurannan aikana noin 800 sairastui sydän- ja verisuonitautiin ja 1 600 syöpään. Analyysin perusteella sairastumiset ja niistä aiheutuneet kuolemat jakaantuivat tasaisesti kaikkiin koeryhmiin, mikä tarkoittaa sitä, että omega-3-rasvahappolisien tai D-vitamiinipillereiden syöminen ei suojannut sairastumiselta tai kuolemantapauksilta.D-vitamiinipillereihin ja omega-3-rasvahappolisiin on ladattu suuria odotuksia, mutta tutkimustiedon myötä niiden teho varsinkin terveiden sairastumisten ehkäisyssä on kyseenalaistettu. Tähän viittaavat myös nyt julkistetut tulokset, mutta moni seikka jää silti avoimeksi. On esimerkiksi mahdollista, että D-vitamiini- ja omega-3-lisien hyödyt näkyvät vasta paljon pitemmässä seurannassa. Tulokset eivät myöskään sulje pois D-vitamiinia ja omega-3-rasvahappoja sisältävien ruokien terveellisyyttä.D-vitamiinia syntyy iholla auringon UVB-säteilyn vaikutuksesta, mutta sitä saa myös ruoasta kuten kalasta sekä vitaminoiduista margariineista ja maitotuotteista. D-vitamiinin puutos voi aiheuttaa muun muassa luiden haurastumista, ja varsinkin talvisin suomalaisten kannattaa käyttää D-vitamiinilisiä. Omega-3-rasvahappoja on etenkin kalassa.