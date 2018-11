Terveys

Ensin iskee tunnottomuus, sitten kova pistely ja kipu – valkosormisuus on yllättävänkin yleinen vaiva





Kylmä ja stressi laukaisijoita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Arjessa on pakko kikkailla”

”Villahanskat apuun”

”Varpaat jäätyvät hetkessä”

”Soittokaan ei onnistu”

Lievitystä