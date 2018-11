Terveys

Lihan vähentäminen ja pähkinöiden lisääminen ruokavalioon voi auttaa välttymään sydänsairauksilta

Lihan vähentäminen ja pähkinöiden ja siementen lisääminen ruokavalioon voi tuoreen tutkimuksen mukaan auttaa välttymään sydänsairauksilta ja pienentää niistä johtuvaa kuolleisuutta. Tulokset julkaistiin International Journal of Epidemiology -lehdessä.Tutkimukseen osallistui 81 000 tervettä aikuista, joiden ruokavalioita arvioitiin vuosina 2002–2007. Runsaan yhdeksänvuotisen seurannan aikana heistä 2 300 menehtyi sydän- ja verisuonitauteihin.Osallistujat jaettiin ryhmiin sen perusteella, miten paljon proteiinia he saivat lihasta ja toisaalta pähkinöistä ja siemenistä. Kun eniten lihaa nauttivia verrattiin sitä vähiten syöviin, runsas lihansyönti liittyi 60 prosenttia suurempaan riskiin menehtyä sydänoireisiin seurannan aikana.Eniten pähkinöitä ja siemeniä syövien kuolleisuus oli puolestaan 40 prosenttia vähäisempää kuin osallistujien, jotka käyttivät niitä vähän. Ruokavalioiden muut piirteet – kuten täysjyväviljat tai kasvissyönti – eivät vaikuttaneet tuloksiin tässä tutkimuksessa.Tulokset olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta samansuuntaisia havaintoja on tehty myös aiemmin. Lihan vähentäminen ja pähkinöiden lisääminen olisikin todennäköisesti hyvä keino parantaa sydänterveyttä.