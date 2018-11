Terveys

Liha saattaa altistaa tyypin 2 diabetekselle – riski suurenee, mitä enemmän lihaa syö

Paljon punaista lihaa syövät saattavat sairastua tyypin 2 diabeteksen muita todennäköisemmin, mutta kananmunia voi todennäköisesti syödä huoletta.Lähes 56 000 yhdysvaltalaisen terveystietojen perusteella lihaa säännöllisesti syövät sairastuvat diabetekseen 25–65 prosenttia todennäköisemmin kuin samanikäiset, jotka eivät syö lihaa. Riski suurenee mitä enemmän lihaa syö. Samanlaisia yhteyksiä on nähty tutkimuksissa aiemminkin.Kananmunia nauttivat eivät sairastu sen todennäköisemmin kuin kananmunia vierastavatkaan, mutta heidänkin sairastumisriskinsä suurenee tasaisesti mitä enemmän lihaa he syövät.Kananmunia runsaasti käyttävien on joissain tutkimuksissa havaittu sairastuvan diabetekseen tavallista herkemmin, mutta nyt saadut tulokset viittaavat yhteyden todennäköisesti selittyneen lihansyönnillä, tutkijat kirjoittavat.Joitain viitteitä kananmunien diabetesvaikutuksista tosin havaittiin osallistujilla, joiden ruokavaliossa ei ollut lainkaan lihaa. Heidän diabetesriskinsä oli suurentunut, jos he söivät kananmunia ainakin viidesti viikossa.Tällaisia osallistujia oli kuitenkin hyvin vähän, joten tulokset eivät ole luotettavia tältä osin. Asia kannattaa silti varmistaa tulevissa tutkimuksissa.Tuloksia kannattaa tulkita varoen myös muilta osin, sillä tämän tyyppisissä tutkimuksissa on aina mahdollista, että jokin tutkimusasetelmassa huomioimatta jäänyt seikka on vaikuttanut tuloksiin.Tutkimus julkaistiin American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä.