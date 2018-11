Terveys

”Koko kropan täytti nokkosihottuma” Heidi kertoo – raudan syönnillä voi olla ikäviä sivuvaikutuksia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Koko kropan täytti nokkosihottuma”

Sietäminen yksilöllistä

Liikaakin voi saada

Pulmallinen ferritiini