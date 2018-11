Terveys

Tiesitkö, kuinka moni asia vaikuttaa sydämesi kuntoon? Tarkista nämä asiat kuntoon, jos haluat vahvan pumpun

Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa liikuntaa. Vaikka olisi todettu sepelvaltimotauti ja olisi sairastanut jo infarktinkin, silti liikunnasta saa hyötyjä.

Laji voi olla mikä vain

Terveellekin ihmiselle on tärkeää, että valtimoiden kunto pysyy mahdollisimman hyvänä.

”Kasviksissa ei ole kovaa rasvaa eikä suolaa”

Lasillinen viiniä illassa ei ole vaarallista, mutta itsensä humalaan juominen ja erityisesti krapulavaihe on.