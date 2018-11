Terveys

Torju Alzheimerin tautia syömällä oikein – uutuuskirja kertoo, mitä ruokia kannattaa suosia ja mitä vähentää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aivot ovat tulosta siitä mitä syömme

Välimeren ruokavaliota noudattavien aivot ovat paremmassa kunnossa

Pienilläkin valinnoilla on merkitystä

Suosi näitä:

Huolehdi, että syöt joka ikinen päivä tuoreita ja värikkäitä kasviksia sekä hedelmiä. Korvaa ravinteeton jäävuorisalaatti tuoreilla lehtivihanneksilla kuten lehtikaalilla ja parsa- tai kukkakaalilla. Etenkin sitrushedelmiä ja tuoreita marjoja kannattaa syödä pitkin viikkoa. Marjat ovat täynnä kuitua ja aivoille välttämättömiä ravinteita. Vaihda suolatut ja sokeroidut pähkinät raakoihin pähkinöihin ja siemeniin.

Täysjyvät ovat tärkeä hitaasti vapautuvan energian lähde. Syö päivittäin täysjyväviljaa kuten kaurapuuroa, tummaa riisiä tai täysjyväleipää. Pyri lisäksi sisällyttämään viikoittaiseen ruokavalioosi palkokasveja kuten linssejä tai kikherneitä.

Syö kalaa muutama annos viikossa, jotta tarjoat aivoille riittävästi omega-3-rasvahappoja kognitiivisen kunnon pa­rantamiseksi ja Alzheimerin taudin torjumiseksi. Lihoista käytä mahdollisimman vähän prosessoituja. Vähennä punaisen lihan syömistä ja syö sen sijaan kanan ja kalkkunan lihaa sekä munia. Maitotuotteista maustamaton jogurtti, piimä ja kefiiri ovat aivoille välttämättömien ravinteiden ja probioottien erinomainen lähde. Säännöllinen jogurtin syönti myös ylläpitää optimaalista ruoansulatusta, mikä taas tukee aivoterveyttä.

Samalla kun opettelet valitsemaan parempia ruoka-aineita, opettele huolehtimaan nesteytyksestä. Juo tavallista vettä. Kahdeksan lasillista päivässä parantaa keskittymiskykyäsi ja reaktioaikaasi. Ota huomioon, että nautintoaineet, kuten kahvi, alkoholin ja sokeri, voivat aiheuttaa nestehukkaa, joka heikentää aivoja.

Vähennä näitä:

Kaikki pikaruoat.

Valkoinen sokeri, keinotekoiset makeutusaineet ja ruokasuola.

Punainen liha, leikkeleet, meetvursti, pekoni ja mikä tahansa muu prosessoitu liha.

Teollisesti tuotetut maitotuotteet, kuten maustetut ja makeutetut jogurtit, kaupan jäätelö, sulatejuusto.

Puhdistettu vilja, esimerkiksi valkoinen riisi, vaalea leipä, maissihiutaleet, aamiaismurot, kaupan keksit, piirakat ja pasteijat.

Suolatut, hunajapaahdetut, makeutetut tai muulla tavalla prosessoidut pähkinät.

Kaupan maustekastikkeet, kuten ketsuppi, majoneesi, grillauskastike ja salaatinkastike.

Limsat, energiajuomat ja hedelmämehut (paitsi vastapuristetut).

Alkoholijuomat kuten olut ja likööri.