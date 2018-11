Terveys

Tuntuvatko vastaan tulevan auton valot sokaisevan kirkkailta? Häikäistyminen voi kertoa kaihista

Suuntaa silmälääkäriin, jos…

Silmäsi oireilevat äkillisesti. Kipu, valonvälähdykset tai näköhäiriöt kannattaa ottaa tosissaan. Huomaat hämärässä näkemisen muuttuneen hankalammaksi kuin ennen. Jos näössään huomaa ongelmia, ei kannata jäädä odottelemaan, että oireet pahenevat entisestään. Olet täyttänyt 40 vuotta, etkä ole käynyt silmälääkärissä muutamaan vuoteen. Kontrollikäynnit auttavat pysymään kartalla silmien terveydestä ja havaitsemaan mahdolliset muutokset varhaisessa vaiheessa. Silmät vetistävät ja punoittavat. Silmässäsi voi silloin olla tulehdus https://www.is.fi/terveys/art-2000005227701.html . Silmien vetisyys, kutina ja punoitus voivat olla merkki vakavistakin silmäsairauksista.

Syksyn mukana hiipivä hämärä voi Terveystalon mukaan saada huomaamaan, ettei oma näkö olekaan niin terävä kuin kesällä vielä kuvitteli. Kaihi ja ikänäkö ovat yleisiä silmäongelmia, jotka tulevat selvemmin esiin hämärässä.Kun näön tarkkuus heikkenee, hämärässä näkeminen hankaloituu ja silmät tuntuvat häikäistyvän herkemmin kuin ennen, on usein kyse kaihista.Harmaakaihi on normaali ikääntymiseen liittyvä ilmiö, jossa silmän oma linssi samentuu ja jäykistyy. Samentunut linssi ei enää läpäise valoa yhtä hyvin kuin aikaisemmin. Siksi kaihin oireet korostuvat hämärässä.Heikon hämäränäön syynä ei aina ole kaihi. Pimenevinä syysiltoina moni saattaa sen sijaan huomata, että on aika hankkia lukulasit.