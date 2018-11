Terveys

Verenpaineen hoito kannattaisi todennäköisesti heti aloittaa kahdella lääkkeellä

Kohonnutta verenpainetta kannattaisi todennäköisesti heti laskea kahden lääkkeen yhdistelmällä. Tuoreen italialaistutkimuksen perusteella se voisi ehkäistä sydänoireita tehokkaammin kuin yhden lääkkeen hoito.Tulokset julkaistiin European Heart Journalissa, ja niiden mukaan kahdella lääkkeellä heti alusta saakka hoidetut joutuvat sydänoireiden takia sairaalahoitoon noin viidenneksen harvemmin kuin yhdellä lääkkeellä hoidetut. Tämä havaittiin vuoden seurannassa. Yhteys koski iskeemisiä sydänsairauksia, eteisvärinää ja osassa analyysejä myös aivoverenkiertohäiriöitä ja sydämen vajaatoimintaa.Kahden tai useamman lääkkeen yhdistelmiä on käytetty ennenkin, mutta tutkimusnäyttö hoidon aloittamisesta kahdella lääkkeellä on ollut vähäistä. Yhdistelmähoitoja käytetään varsinkin, kun potilaan verenpaine on hyvin korkea tai potilas on muuten suuressa sydän- ja verisuonioireiden vaarassa.Tutkimuksessa hyödynnettiin 44 000 italialaisen terveysrekisteritietoja. Potilaat olivat 40–80-vuotiaita ja heistä 7 500:n verenpainehoito aloitettiin kahdella lääkkeellä, loppujen yhdellä. Vuoden sisällä hoitojen aloittamisesta 2 200 potilasta joutui sairaalaan sydän- ja verisuonitautioireiden takia.Suomessa korkeaa verenpainetta potee noin puolet miehistä ja kolmannes naisista. Verenpainelääkityksellä on noin puoli miljoonaa. Korkea verenpaine on maailmanlaajuisesti merkittävimpiä terveysriskejä, ja se aiheuttaa vuosittain yli kymmenen miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Verenpainetauti altistaa monille sairauksille, muun muassa sydän- ja verisuonitaudeille ja aivoverenkiertohäiriöille.