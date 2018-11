Tupakoinnin vähentäminen pidentää elinikää – terveyshaitat pienentyvät jonkin verran, vaikket lopettaisi kokonaan

Terveys

Tupakoinnin vähentäminen pidentää elinikää – terveyshaitat pienentyvät jonkin verran, vaikket lopettaisi kokon

Tupakoinnin lopettaminen pidentää elinikää, mutta myös pelkkä tupakoinnin vähentäminen näyttäisi auttavan, hieman. Vaikutus ei silti ole lähelläkään tupakoinnin lopettamisesta koituvia terveyshyötyjä.Tiedot käyvät ilmi yhdysvaltalaistutkimuksesta, jossa hyödynnettiin 250 000 yhdysvaltalaisaikuisen terveystietoja vuosilta 2004–2011.Koko tutkimusjakson tupakoineiden riski menehtyä seurannan aikana oli kolme kertaa suurempi kuin savuttomien, tulokset osoittivat. Riski oli jonkin verran pienempi tupakoitsijoilla, jotka olivat vähentäneet tupakointia 25–29-vuotiaasta 50–59-vuotiaaksi, mutta heidän riskinsä oli silti 2,3-kertainen verrattuna savuttomiin.Kaikkein todennäköisimmin menehtyivät tupakoitsijat, jotka lisäsivät tupakointia. Kolmikymppisenä tupakoinnin lopettaneiden riskit olivat nekin koholla, mutta ero ikänsä savuttomina olleisiin ei ollut kovin suuri.Yhdysvaltalaisten tulokset varmistavat tupakoinnin terveyshaitat, ja osoittavat niiden jonkin verran pienentyvän, jos tupakointia vähentää. Tutkimusten mukaan esimerkiksi sydänriskit kuitenkin suurentuvat jo yhdellä päivittäisellä tupakalla, joten ainoa todella terveellinen tapa on lopettaa tupakointi kokonaan.Suomessa miesten tupakointi on vähentynyt tasaisesti jo monen vuosikymmenen ajan. Suomalaismiehistä tupakoi päivittäin 15 prosenttia ja naisista 12 prosenttia.Tutkimus julkaistiin American Journal of Epidemiology -lehdessä.