Terveys

Vaivaako ylävatsa? Lähes puolessa tapauksista taustalla on sairaus – tunnista, milloin vaiva on syytä tutkia

Mahahaava ja refluksitauti mahdollisia syitä

Hakeudu ylävatsavaivojen tutkimukseen, jos:

Vaivoja on päivittäin tai useita kertoja viikossa, ja ne haittaavat elämää.

Vaivat ovat uusia ja alkaneet melko äkisti.

Olet yli 55-vuotias oireiden alkaessa. Iäkkäämmillä oireiden syynä on useammin hoitoa vaativa sairaus.

Ilmenee muita hälyttäviä oireita, kuten laihtuminen, oksentaminen, kivun säteily selkään, tummat ulosteet tai tunne, että ruoka tarttuu ruokatorveen.

5 keinoa helpottaa toiminnallisia vatsavaivoja

Ruokaile rauhallisesti ja pieniä aterioita kerrallaan. Jos toistuvasti huomaat jonkin ruoka-aineen aiheuttavan oireita, kokeile, helpottaako sen poisjättäminen. Tulehduskipulääkkeet ärsyttävät usein vatsaa. Siksi kipulääkkeenä kannattaa suosia parasetamolipohjaisia valmisteita. Voit kokeilla, auttaisivatko reseptivapaat mahahapon eritystä vähentävät lääkkeet tai närästyslääkkeet. Arjen rauhoittaminen ja stressin välttäminen voi vähentää vatsavaivoja.