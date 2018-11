Terveys

Ilmansaasteiden ja aivoinfarktien yhteydestä löytyi lisää näyttöä

Altistuminen ilmansaasteille on yhdistetty aivoinfarkteihin monissa tutkimuksissa. Nyt tämä on vahvistettu myös suuressa kiinalaistutkimuksessa. Kiinassa on maailman eniten aivoinfarkteja ja pahoja ongelmia ilmansaasteiden kanssa.Tutkijoilla oli käytössään tiedot yli 2 miljoonasta aivoinfarktin takia sairaalahoitoon vuosina 2014–2016 joutuneesta miehestä ja naisesta. Potilaat asuivat 172 eri kaupungissa.Tulosten perusteella aivoinfarktit yleistyivät päivinä, joina ilmansaastepitoisuudet suurenivat. Yhteys koski PM2,5-pienhiukkasia, rikkidioksidia, typpidioksidia ja hiilimonoksidia eli häkää. Sairastumisriski koski varsinkin iäkkäitä potilaita.Kiinalaisten havainnot vahvistavat näyttöä ilmansaasteiden ja aivoinfarktien välisestä yhteydestä ja osoittavat yhteyden näkyvän laajalti Kiinan kaupungeissa. Suurin osa altistuksesta johtuu autoliikenteestä sekä hiilen polttamisesta.Ilmansaasteisiin liitetty sairastumisriski ei ollut suuren suuri, mutta koska se koskee suurta väestöä, pienikin riski tarkoittaa monia sairastuneita. Aivoinfarktien tärkeimmät riskitekijät – tupakointi, epäterveellinen ruoka ja vähäinen liikunta – ovat pitkälti kiinni potilaan omista toimista. Ilmansaasteita vähentämällä saavutetaankin hyötyjä ihmisten elintavoista riippumatta.Suomessa vuosittain noin 14 000 henkilöä sairastuu aivoverenkiertohäiriöön. Näistä 75 prosenttia on aivoinfarkteja. Maailmanlaajuisesti aivoinfarktiin menehtyy vuosittain noin 6,5 miljoonaa ihmistä. Globaalisti arviolta joka neljäs aivoinfarkti johtuu ilmansaasteista.Tutkimus julkaistiin PLOS Medicine -lehdessä.