Maito on pilattu teollisella prosessoinnilla ja 3 muuta muotiväitettä ruoasta – ”Pötypuhe tuntuu uppoavan paremmin kuin koskaan ennen”

Terveys

Maito on pilattu teollisella prosessoinnilla ja 3 muuta muotiväitettä ruoasta – ”Pötypuhe tuntuu uppoavan pare

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Aika testaa ravitsemustrendit”

Kokonaisuus merkitsee enemmän kuin yksittäiset ruoka-aineet

Väite 1: Ravitsemussuositukset ovat roskaa

Ravitsemussuosituksia ei voi syyttää, koska niitä ei edes noudateta.

Väite 2: Välttele gluteenia ja terveytesi kukoistaa

Väite 3: Maito on pilattu teollisella prosessoinnilla

Monista sosiaalisessa mediassa esitetyistä väitteistä huolimatta maidon pastörointi on siis tänäkin päivän tarpeellista.

Väite 4: Paleoruokavalio on terveellinen, koska niin on syöty vuosituhannet

Paleoruokavalioon liittyvästä margariinin, rypsiöljyn tai palkokasvien välttelystä ei yleensä ole hyötyä