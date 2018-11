Terveys

Näin selvität parissa viikossa, oletko herkkävatsainen

Muuta ruokavaliota parin viikon ajaksi

Näin kokeilet FODMAP-rajoitusta oikein

Palkokasvit (linssit, pavut, herneet)

Sipulit

Kaalit

Makeiset ja muut tuotteet, joissa on ksylitolia, sorbitolia, mannitolia tai maltitolia

Laktoosi (siirry laktoosittomiin maitotuotteisiin)

Vehnästä, rukiista ja ohrasta valmistetut viljatuotteet (leivät, hiutaleet, murot, puurot, leivonnaiset)

Omena, päärynä, kirsikka, luumu ja vesimeloni

Parsa, artisokka

Sienet

Aloita ruokavalion kokeilu rajoittamalla laajasti ruoka-aineita. Näin FODMAP-rajoituksen teho tulee esiin, jos on tullakseen. Älä pelkästään karsi vaan korvaa. Esimerkiksi näin: vehnän ja rukiin sijaan kauraa, omenan ja päärynän tilalle sitrushedelmiä ja kaaliraasteen tilalle vihersalaattia. Kun oireet lievittyvät, palauta ruoka-aineita lautaselle. Tee se yksi kerrallaan, jotta huomaat, mikä vatsavaivoja aiheuttaa. Perusterve voi kokeilla FODMAP-rajoitusta omatoimisesti, mutta laajan rajoituksen ei ole tarkoitus pitkittyä. Jos tuntuu, että oireita aiheuttaa kovin moni ruoka-aine, varmista ruokavaliosi monipuolisuus ja turvallisuus ravitsemusterapeutilta. Lääkäriin pitää mennä, jos vatsavaivoihisi liittyy muitakin oireita kuten kuumeilua, laihtumista tai ulostaessa tulee verta.

