Terveys

Lähes 40 000 suomalaista sairastaa keliakiaa tietämättään – älä sivuuta näitä oireita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keliakiaan liittyy heikentynyttä kasvua

Kohonnut riski sairastua, jos perheenjäsen sairastaa

Lääkäri: Seulonnasta olisi selvästi hyötyä

Elinikäinen sairaus

Keliakia on autoimmuunisairaus, jossa vehnän, ohran ja rukiin sisältämä valkuaisaine, gluteeni, aiheuttaa ohutsuolen limakalvolla tulehduksen ja suolinukan vaurion. Tällöin ravintoaineiden imeytyminen häiriintyy.

Keliakian tarkkaa syntymekanismia ei vielä tunneta. Sen puhkeamiseen tarvitaan perinnöllinen alttius ja gluteeni. Lisäksi taudin puhkeamiseen vaikuttaa mahdollisesti jokin muu tuntematon tekijä.

Sairaus voi puhjeta missä iässä tahansa, lapsena, työikäisenä tai vasta myöhemmällä iällä. Nykyisin suurin osa keliaakikoista diagnosoidaan aikuisiässä.

Jos joku ensimmäisen asteen sukulaisista, eli vanhempi, sisarus tai lapsi on keliaakikko, oma sairastumisriski on 10–15 prosenttia.

Keliakian ainoa hoito on gluteeniton ruokavalio. Vaikka keliakia on elinikäinen sairaus, ehdotonta gluteenitonta ruokavaliota noudattamalla keliaakikko pysyy työ- ja toimintakykyisenä. Gluteenittoman ruokavalion voi aloittaa vasta ohutsuolen tähystyksessä tehdyn diagnoosin jälkeen. Ennen virallista diagnoosia ruokavaliohoitoa ei tule aloittaa edes kokeeksi.