Testaa, ovatko nivelesi yliliikkuvat – se voi olla selkä- tai polvikivun taustalla

Testaa, oletko yliliikkuva!

Pikkusormen taivuttaminen suorana taakse yli 90 astetta: 2 pistettä

Peukalon taivuttaminen sisäkautta taakse niin, että se koskettaa kyynärvartta: 2 pistettä

Kyynärnivelen yliojennus: 2 pistettä

Polven yliojennus: 2 pistettä

Kämmenet lattiaan niin, että jalat pysyvät suorana polvista: 1 piste

Lihaskuntoa kannattaa vahvistaa

Seiso kahvakuulan kanssa.

Taita lantiosta kumartaen korkeintaan vaakatasoon. Jarruttele alas noin neljän sekunnin ajan. Polvet saavat olla aavistuksen koukussa.

Nouse rauhallisesti suoralla selällä takaisin ylös.





3 asiaa, joilla hoidat yliliikkuvuutta