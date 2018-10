Terveys

Psoriaasia potevilla on tavallista enemmän tulehduksellista suolistotautia

Psoriaasi-ihotautia potevat sairastuvat tavallista herkemmin sydän- ja verisuonitauteihin ja muun muassa diabetekseen, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan he saattavat olla alttiita myös tulehduksellisille suolistotaudeille.Tutkimuksen tulokset julkaistiin JAMA Dermatology -lehdessä, ja niiden perusteella psoriaasipotilaiden riski sairastua Crohnin tautiin tai haavaiseen paksusuolitulehdukseen on noin kaksi kertaa suurempi kuin terveiden. Crohnin tauti ja haavainen paksusuolitulehdus ovat keskeisimmät tulehdukselliset suolistosairaudet.Psoriaasipotilaiden terveysriskejä on selitetty tautiin liittyvällä kroonisella tulehdustilalla, ja se saattaa selittää myös nyt havaitut yhteydet. Tulehdustilan lisäksi myös mahdolliset sairauksille yhteiset geneettiset alttiudet saattavat olla taustalla, mutta mekanismista ei ole vielä varmaa tietoa.Tutkimuksessa yhdistettiin ja analysoitiin uudelleen yhdeksän aikaisemman tutkimuksen aineistot, jotka yhteensä koostuivat lähes kahdeksan miljoonan henkilön tiedoista.Psoriaasi on ihon ja nivelten sairaus, jota sairastaa noin kaksi suomalaista sadasta. Iholla se aiheuttaa hilseläiskiä eri puolille kehoa. Nivelissä tauti voi tuntua mm. arkuutena ja aamujäykkyytenä.Crohnin tauti on pitkäaikainen ja helposti uusiutuva tulehduksellinen suolistosairaus, joka aiheuttaa muun muassa vatsakipuja, ripulia tai ummetusta, laihtumista ja kuumeilua. Siihen sairastuu vuosittain noin 500 suomalaista.Haavainen paksusuolitulehdus eli haavainen koliitti on tuntemattomasta syystä aiheutuva pitkäaikainen sairaus, johon liittyvät suolen haavaumat ja tulehdukset aiheuttavat verenvuotoa ja kipuilua. Haavaista paksusuolitulehdusta sairastaa noin 4–5 henkilöä tuhannesta.