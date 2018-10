Sanna, 26, lukittautui 1,5 vuodeksi kotiin eikä poistunut neljän seinän sisältä – liuta asioita on jäänyt elämässä kokematta suuren ahdistuksen takia

Terveys

Sanna, 26, lukittautui 1,5 vuodeksi kotiin eikä poistunut neljän seinän sisältä – liuta asioita on jäänyt eläm

Hullu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yllä olevalla päiväkirjavideolla Sanna-Mari Paakki kertoo tavallisesta arjestaan.





Sanna

Mielenterveyden

Pidän ihmisistä ja se särkee sydämeni, etten pysty enää olemaan ihmisten seurassa niin paljon kuin haluaisin.





Nykyään





Elämän