Terveys

Anemia on yleistä kilpirauhasen vajaa- ja liikatoiminnassa

Kilpirauhasen vajaa- ja liikatoiminta saattavat kummatkin altistaa anemialle, tuore tutkimus vihjaa. Tulokset perustuvat 16 tutkimuksen meta-analyysiin, joka julkaistiin Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism -lehdessä. Tutkimuksiin oli osallistunut yhteensä yli 42 000 potilasta.Normaalin puitteissa toimivaan kilpirauhaseen verrattuna kilpirauhasen vajaatoimintaa potevilla oli anemiaa lähes kaksi kertaa todennäköisemmin, tulokset osoittivat. Myös kilpirauhasen liikatoimintaa potevilla oli muita enemmän anemiaa, mutta yhteys oli aavistuksen heikompi.Osassa tutkimuksista potilaita seurattiin pitemmän aikaa, mutta tämän analyysin perusteella on vaikea sanoa suurensiko kilpirauhasen vajaa- tai liikatoiminta anemian kehittymisen riskiä. Tulokset viittasivat siihen, mutta ne eivät olleet riittävän selviä, jotta asiasta olisi varmuus.Kilpirauhasen vajaatoiminnossa kilpirauhanen tuottaa liian vähän tyroksiinihormonia ja liikatuotannossa liikaa. Kilpirauhashormonin puute hidastaa aineenvaihduntaa, mistä seuraa väsymystä, palelua, painonnousua, ummetusta, sydämen sykkeen hidastumista ja ihon kuivumista. Myös mielialan muutokset ja muistiongelmat kuuluvat oireisiin. Kilpirauhasen liikatoiminnosta kärsivä puolestaan hikoilee herkästi ja laihtuu, sydämen syke on koholla ja usein suolen toiminta kiihtyy ja esiintyy ripulia. Samalla kuitenkin kunto heikkenee ja potilas on tavallista väsyneempi.Tutkimus julkaistiin Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism -lehdessä.