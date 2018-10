Terveys

Enterorokkoa on juuri nyt koko maassa: ”Potilaita on vastaanotolla päivittäin”

Erityisesti lasten tauti

Enterorokon oireita ovat:

Suun ja käsien rakkulat

Kuume

Päänsärky

Kurkkukipu

Flunssa

Voimattomuus

Löysä vatsa

Ihottumaa voi olla laajemmilla alueilla. Vauvoilla voi ihottumaa olla myös vaippa-alueella.

Tauti on monimuotoinen mutta yleensä lievä

Milloin lääkäriin?