Kahvi ja kofeiini saattavat ehkäistä aikuisiällä iskevää ruusufinniä

24.10. 10:34

Ruusufinni Periaatteessa kofeiini voisi ehkäistä ruusufinniä hillitsemällä verisuonten laajentumista tai vähentämällä tulehdusta.

Aikuisiällä iskevä ruusufinni näyttäisi olevan harvinaisempi naisilla, jotka juovat säännöllisesti kahvia, tuore tutkimus osoittaa. JAMA Dermatology -lehdessä julkaistu tutkimus perustuu 83 000:n 50-vuotiaan naisen kuusitoistavuotiseen seurantaan. Seurannan aikana 4 900 naista sairastui ruusufinniin.



Kun tutkijat yhdistivät tiedot naisten sairastumisista ja kahvinjuontitavoista, kahvia neljä kupillista päivittäin nauttivien havaittiin sairastuneen 23 prosenttia harvemmin kuin naisten, jotka joivat kahvia harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Yhteys koski vain kofeiinipitoista kahvia.



Kahvin, kofeiinin ja ruusufinnin yhteyksistä on saatu viitteitä aiemminkin, mutta tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Periaatteessa kofeiini voisi ehkäistä ruusufinniä hillitsemällä verisuonten laajentumista tai vähentämällä tulehdusta, mutta tästä ei ole varmaa tutkimusnäyttöä. Asiaa pitää tutkia vielä lisää. On myös mahdollista, että yhteyteen vaikuttaa jokin muu seikka, joka yhdistää kahvia suosivia naisia.



Ruusufinniin sairastutaan yleensä 30–60-vuotiaana. Se aiheuttaa punoitusta, pienten verisuonten laajentumista, märkäpäitä poskiin ja joskus myös muualle kasvoihin. Viidesosalla potilaista on silmäoireita kuten kuivasilmäisyyttä ja silmäluomien reunan tulehdusta.