Terveys

Uutta tietoa D-vitamiinista: Ei välttämättä vahvistakaan luita eikä ehkäise murtumia

D-vitamiinilisien on toivottu ehkäisevän luunmurtumia ja lisäävän luiden kestävyyttä, mutta tutkimustiedon kertyessä toiveet ovat osoittautumassa turhiksi. D-vitamiinilisät eivät todennäköisesti vähennä myöskään kaatumisia, vaikka niinkin on ajateltu.Tiedot perustuvat laajaan ja laadukkaaseen, 81 satunnaistettua ja lumekontrolloitua tutkimusta kattavaan meta-analyysiin, joka kattoi yhteensä lähes 54 000 aikuisen seurantatiedot.Analyysin mukaan D-vitamiinilisillä ei ollut minkäänlaista vaikutusta siihen, miten todennäköisesti osallistuja sai luunmurtuman, lonkkamurtuman tai kaatui. Myöskään luutiheyteen D-vitamiineilla ei ollut käytännössä vaikutusta. Tulokset olivat samat riippumatta käytetystä D-vitamiiniannoksesta.Tutkijat pitävät tuloksia osoituksena siitä, ettei D-vitamiinilisien käyttö luunmurtumien ehkäisyssä ja luuterveyden edistämisessä ole perusteltua eikä sitä tulisi tällaiseen käyttöön suositella.D-vitamiinin liian vähäinen saanti voi kuitenkin aiheuttaa terveyshaittoja, joten vitamiinilisät ovat paikallaan D-vitamiinin vajauksesta kärsiville ja etenkin talvisin myös vajauksen ehkäisemiseksi. Tulokset eivät myöskään sulje pois sitä mahdollisuutta, että D-vitamiinilisistä on luuston hyvinvoinnista riippumattomia terveyshyötyjä.D-vitamiinia syntyy iholla auringon UVB-säteilyn vaikutuksesta, mutta sitä saa myös ruoasta kuten kalasta sekä vitaminoiduista margariineista ja maitotuotteista. D-vitamiinin puutos voi aiheuttaa muun muassa luiden haurastumista.Tutkimus julkaistiin Lancet Diabetes & Endocrinology -lehdessä.