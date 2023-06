Sanna Marin aloitti uuden harrastuksen – ”Mielettömän sporttinen daami”

Sanna Marin on aloittanut uuden harrastuksen.

Suomen väistyvä pääministeri Sanna Marin, 37, on aloittanut uuden kesäisen harrastuksen. Hän on intoutunut tennistunneille tennisvalmentajan ja legendaarisen selostajan Jari Hedmanin opastukseen.

Hedman hehkuttaa, että hän on saanut kouluunsa todellisen mallioppilaan.

– Sanna on erittäin innokas oppimaan, hyvin kuuliainen siellä kentsulla. Hän janoaa tietoa, miten palloa pitää lyödä ja missä asennossa mailan tulee olla, Hedman kehuu.

– Hän on lisäksi mielettömän sporttinen daami. Pelannut koripalloa aikanaan ja paljon muitakin eri liikuntalajeja. Taju pallosta on todella tärkeä, ja koripallon myötä tulee jo se, että ymmärtää pallon käyttäytymistä.

Hedmanin arvion mukaan Marin päätyi tenniksen pariin ja hänen oppiinsa tennistä pelaavien ystäviensä innostamana. Innostus kokeilla on syttynyt, kun on katsellut ystävien Instagram-kuvia tenniskentältä.

– Sitten hän innostui lajista, että tämähän on tosi nastaa. Ja tällä tiellä ollaan.

Valmentaja kertoo itsekin hieman yllättyneensä siitä, miten helppoa lajin oppiminen on Marinille ollut.

– Mieletön innostus ja fysiikka. Koutsi saa lyödä palloa tiukasti kulmauksesta toiseen, Sanna kipittää siellä ja hakee pallot. Pääministerivuosinaankin on ehtinyt pitää kunnostaan huolta. Hän on helskutin hyvässä kunnossa.

Juuri Marinin kova fysiikka ja juoksukunto ovat asioita, joita Hedman pitää hänen selkeinä valttikortteinaan lajissa.

– Tenniksen ylivoimaisesti yksinkertaisin taktiikkahan on lyödä palloa sinne, missä vastustaja ei ole. Sannalla kun jalat tikkaavat todella terävästi ja hän on nopea, niin tämä varmasti on jopa kohtuullisen helppo laji hänelle.

Valmentaja kuvailee Marinia myös äärimmäisen kilpailuhenkiseksi. Hän sanoo yllättyneensä, kun Marin edellisellä tunnilla kysyi vartti ennen loppua, että ”eikö aleta jo pelaamaan?”. Usein alkuvaiheessa halutaan käyttää enemmän aikaa tekniikan hiomiseen.

– Kun on kova kilpailuvietti, niin pelaaminen on tietysti kaikista hauskin asia. Tennis on peli, ja pelejä pelataan.

Marinilla on vielä toistaiseksi käytössään erinomaiset harjoitteluolosuhteet, sillä pääministerin virka-asunnon Kesärannan pihassa on sekä tenniskenttä että palloseinä. Marin saa nauttia näistä mahdollisuuksista ainakin siihen asti, kunnes uusi hallitus on muodostettu.

Hedman onkin kehottanut oppilastaan ottamaan kaiken irti tästä mahdollisuudestaan.

– Sanoin hänelle, että ei muuta kuin lyömään seinää vastaan silloin kuin ei ehdi tulla kentälle treenaamaan. Se on maailman paras vastustaja. Yksi tunti seinää vastaan vastaa viittä tuntia kentällä. Seinä ei virheitä tee, kaikki huonot lyönnit, joita sieltä tulee, ovat omaa syytä.

Vaikka Kesärannan fasiliteetit eivät liene Marinin käytössä enää pitkään, Hedman uskoo, että tenniksestä hän on löytänyt pitkäaikaisen harrastuksen.

– Ilman muuta. Innostusta kun löytyy, on tärkeää löytää laji, joka on kiva. Tennis on siitä fantastinen laji, että se on ympärivuotinen, se on koko perheen laji ja se on kansainvälinen laji. Kun innostusta löytyy ja kaveripiirissä tuntuu olevan paljon porukkaa, jotka pelaavat tennistä, niin on kenen kanssa pelata.

– Mielelläni opetan Sannalle näitä alkumetrejä, että miten sitä palloa tulisi lyödä.