Venäläinen urheilija pöyristyi lentokentällä kokemastaan – ”Minua kohdeltiin kuin kolmosluokan kansalaista”

Vitalia Diatshenko kuumeni kokemuksistaan. Yksi tärkeä asia häneltä unohtui.

Venäläinen tennispelaaja Vitalia Diatshenko vuodatti tuntemuksiaan sen jälkeen, kun hän koki tulleensa kohdelluksi kaltoin lentokentällä.

32-vuotias Diatshenko osallistui Egyptissä pelattuun turnaukseen, minkä jälkeen hänen oli tarkoitus lentää viime viikonlopun jälkeen Ranskaan. Diatshenko oli tarkoitus nousta ilmaan Kairosta suuntanaan Varsovaan ja jatkaa sieltä Nizzaan.

Diatshenko kirjoitti Instagram-tilillään, että puolalainen lentoyhtiö LOT ei suostunut ottamaan häntä koneensa kyytiin. Asiasta kertoi venäläinen uutistoimisto Tass.

– Lentoyhtiö ei päästänyt koneeseen, koska minulla on Venäjän passi, Diatshenko kertoi.

Diatshenko antoi pallolle kyytiä Prahassa vuonna 2021.

Diatshenko ilmoitti saaneensa isältään todistuksen, jonka mukaan mies on syntynyt Ukrainassa ja on töissä YK:ssa. Kirjeessä vedottiin siihen, että lentoyhtiö on sallinut diplomaattipassin haltijoiden perheenjäsenten lentää lennoillaan.

– Näyttää siltä, että tämä ei koskenut enää minua, tennispelaaja vuodatti.

Diatshenko oli käärmeissään siitä, että hän joutui olemaan Kairon lentokentällä 18 tuntia. Hän kertoo joutuneensa nukkumaan terminaalin penkeillä sekä olleensa ilman ruokaa ja mahdollisuutta poistua lentoasemalta.

– Minua kohdeltiin kuin kolmosluokan kansalaista, hän vaahtosi.

– Vietin yön lentokentällä ja jouduin käyttämään tuhansia euroja. Nyt ei ole mahdollisuutta päästä seuraavaan turnaukseen, koska lentoyhtiöillä ei ole reittiä, joka kuljettaisi sinne venäläisiä. Ainoa vaihtoehto on palata kotiin.

Diatshenko on tenniksen naisten maailmanrankingissa sijalla 258. Hänen korkein sijoituksensa listalla on 71:s vuonna 2014.

Insidethegames muistutti Diatshenkoa käsittelevässä artikkelissaan viime marraskuussa voimaan tulleesta laista. Sen mukaan Venäjän kansalaiset eivät saa tulla ulkomailta Puolaan taloudellisiin, urheilu- , matkailu- tai kulttuuritarkoituksiin.

Venäläiset ja valkovenäläiset tennispelaajat ovat saaneet kilpailla neutraaleina urheilijoina sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi sotimaan Ukrainaan.