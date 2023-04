Tennistähden toiminta hämmensi – järjestäjät puuttuivat peliin alle kolmessa minuutissa

Syöksykierteessä olevan Emma Raducanun lehdistötilaisuus hämmensi.

Emma Raducanun ura on alamäessä. Kuva Stuttgartin turnauksesta 18. huhtikuuta.

Britti Emma Raducanun lehdistötilaisuus tiistaina Madridissa herätti kummastusta.

Ennen turnausta median eteen saapuneelle pelaajalle esitettiin 16 kysymystä. Hän töksäytteli näihin vastauksia yhteensä 58 sanaa, kertoo The Telegraph. Järjestäjät keskeyttivät kiusalliseksi kääntyneen tilaisuuden alle kolmen minuutin jälkeen.

20-vuotiaan Raducanun käytöstä on hämmästelty, sillä yleensä pelaaja on esiintynyt median edessä yhteistyökykyisesti.

Hän esimerkiksi sanoi tiistaina ottelukaaviosta, että se on mitä on. Rannevammaansa hän kommentoi, että asia on hoidossa.

Daily Mailin litterointia tilaisuudesta on julkaistu Twitterissä.

Raducanu yllätti toissa vuonna voittamalla Yhdysvaltain avointen mestaruuden kaksinpelissä. Mestaruudella oli hänelle myös valtava taloudellinen merkitys.

Mestaruus samalla kasvatti paineita. Pelaaja ei ole ollut odotetussa tikissä, vaan hänen pelinsä on takellellut. Hän lähtee Madridin turnaukseenkin tappioputkessa.

Raducanu on tuoreimmalla maailmanlistalla vasta sijalla 85.

Maaliskuussa Raducanu kertoi poistaneensa puhelimestaan Instagramin ja WhatsAppin, koska haluaa suojella itseään sosiaalisen median negatiivisuudelta.

Telegraphin mukaan vetäytyminen ja huonot tulokset voivat vaikuttaa myös urheilijan yhteistyökuvioihin.

Raducanu esiintyi hiljattain kahdessa näyttävässä mainoskampanjassa. Niiden julkaisusta urheilijan sosiaalisen median tilillä vastasi brittilehden mukaan kolmas osapuoli.

Viime kesänä Raducanu aiheutti kohua aloitettuaan yhteistyön venäläisen valmentajan Dmitri Tursunovin kanssa. Pelaajan valmentajat ovat vaihtuneet tiuhaan. Daily Express uutisoi maaliskuussa, että hänen valmentajanaan aloitti saksalainen Sebastian Sachs.

Lehden mukaan Sachs on Raducanun viides valmentajan puolentoista viime vuoden aikana.