Tenniksen megaturnauksen voitto on suomalaispelaajan selvä tavoite – on parinsa kanssa yhdessä asiassa jo maailman paras

Näky on erikoinen: Harri Heliövaara nostaa kädet tuuletukseen, mutta häikäisevällä syötönpalautuksella nelinpelin turnausvoiton ratkaissut brittipari Lloyd Glasspool kävelee verkkoa kohti kasvot peruslukemilla korvaansa raapien.

Kun tarkkaan katsoo, ei Heliövaarankaan juhlinnassakaan ole tutun raivokasta riemun purkautumista. Mistä on kyse?

Heliövaara, 33, ja Glasspool, 29, aloittivat tenniskauden tammikuun alussa Australian Adelaidessa turnausvoitolla vakuuttavien esitysten jälkeen.

Adelaiden toinen turnaus jäi kesken Glasspoolin huonovointisuuden vuoksi välierävaiheessa, mutta kyse oli enemmänkin varotoimesta kauden ensimmäisen Grand Slam -turnauksen alla.

Australian avointen kaksinpelit Melbournessa alkavat maanantaina ja nelinpeliparit pääsevät tositoimiin keskiviikosta alkaen.

Asetelma on suomalaisittain herkullinen. Vaikka Emil Ruusuvuori ei kuulu kaksinpelin suosikkeihin, Heliövaara ja Glasspool voivat kaiken onnistuessa jopa juhlia turnausvoittoa.

– Grand Slamin voittaminen on rehellisesti sanottuna tavoite tänä vuonna. Mahdollisuudet on, alamme olla valmiita. Kaiken on vain osuttava kohdalleen kahden viikon ajan, Heliövaara kommentoi Adelaidesta HS:lle.

Vahvistuksen sanoille saa katsomalla maailmantilastoa. Heliövaara nousi Adelaiden voiton myötä yhdeksänneksi, ja Glasspool on sijalla 12. Edellä on vain neljä paria, joista yksi on vielä kaatamatta.

Kroatialaisia Mate Pavićia ja Nikola Metićiä vastaan Heliövaara ja Glasspool ovat hävinneet kaikki neljä kohtaamista tiukkojen vaiheiden jälkeen. Siihenkin Heliövaara lupaa muutoksen.

– Ei meitä kukaan viittä kertaa peräkkäin voita.

Luotto omaan ja peliparin tekemiseen on kova ja se on vain vahvistunut viime kuukausien aikana. Reilun kahden vuoden yhteistyö on tuottanut tulosta odotettua nopeammin, ja lisäviilaukset ovat hioneet pelaamisesta entistä tarkempaa, tehokkaampaa ja vaikeammin murrettavaa.

Vuoden mittaan kehityskohteena ovat olleet muun muassa lyöntivalinnat ja sijoittuminen. Joulutauolla Heliövaara keskittyi syöttönsä säätämiseen ja lentolyöntiin ja Glasspool syötön palauttamiseen.

Heliövaara kertoo, että jokainen hänen viime vuoden syöttönsä on analysoitu, ja numeroiden perusteella on tehty hienosäätöä.

– Haetaan enemmän kierrettä ja prosenttia, eli otan syötöstä vähän vauhtia pois. Minun ykkössyöttöprosenttini on 61, ja sen pitäisi olla 66–67. On haluttu nostaa sitä.

– Tosi paljon käytetään dataa. Se luo uskoa, että tehdään oikeita asioita.

– Pelifilosofia perustuu paljon todennäköisyyksiin. Tenniksessä vaikka voitat ottelun, harvoin voitat yli 55 prosenttia pisteistä. Muutamakin lisäpiste voi muodostua ratkaisevaksi.

Ja niitä voitettuja pisteitä Heliövaara tuulettaa usein täysin rinnoin.

– Elän vahvasti tunteella mukana ja olen siitä ylpeä. Se on mielestäni vahvuus, mutta voi toki joskus mennä ylikin. Olen valmis onnistumaan tiukoissa paikoissa.

– En halua turtua voittamiseen.

Vaikka sitä riskiä ei ehkä vielä uran neljällä ATP-turnausvoitolla olekaan, viestivät Adelaiden finaalin reaktiot otetusta askeleesta.

– Lloyd on rauhallinen ja luottavainen. Hän haluaa voittaa, mutta hänellä on niin vahva usko, että voitamme isoja asioita ja nämä ovat vain portaita matkalla sinne.

– Adelaiden turnaus oli vakuuttavaa pelaamista. Oltiin paras pari kisassa. Tämä oli meidän työpäivä, joka hoidettiin. Yllätysvoitto tuo erilaisen euforian, on vähän erilainen fiilis.

Vaikka vielä ei voidakaan puhua rutiinivoitoista, on Heliövaaran ja Glasspoolin kehitys edennyt nopeasti siihen pisteeseen, että katse on käännetty ehdottomalle huipulle.

Pari on jo maailman parhaiden joukossa, ja yhdessä asiassa Heliövaaran arvion mukaan kenties jopa maailman paras.

– Syötönpalautuksissa ollaan ihan maailman parhaita jos ei jopa maailman paras pari. Kumpikin pystyy hyvänä päivänä tuottamaan paljon ongelmia vastustajille. Moni vastustaja on sanonut, että heillä on tosi kova paine omissa syötöissä.

Kehitys on vaatinut lukemattomia tunteja harjoituskentällä ja turnauksissa. Matkapäiviä kertyy vuodessa yli 200, eikä Heliövaara peittele ikäväänsä vaimonsa ja tyttärensä luokse.

– Huomaan, että menee koko ajan vaikeammaksi, ja pitkät poissaolot aiheuttavat jonkinlaista syyllisyyttä. Vaimo joutuu ottamaan paljon omalle jaksamiselle, siitä täytyy antaa isot kiitokset.

Vaikka ikävä on kova, elää Heliövaara unelmaansa.

– En usko, että asiat juuri nyt voisivat olla paremmin. Tulevaisuudessa sitten vietetään aikaa enemmän perheen kanssa ja muilla elämän osa-alueilla. Nyt keskitytään päivä kerrallaan tavoitteeseen.

Päivä kerrallaan Heliövaara ja Glasspool ovat edenneet pisteeseen, jossa heiltä puuttuu oikeastaan vain kokemusta kaikkein kovimmissa paikoissa pelaamisesta ja voittamisesta.

Kokemusta saa vain selviytymällä isoimpien areenoiden finaaleihin, ja tämän vuoden ensimmäinen yritys käynnistyy keskiviikkona.

Jos kaikki palaset loksahtavat Melbournessa kohdalleen, voi Heliövaarasta tulla toinen suomalainen Grand Slam -voittaja niin ikään nelinpelissä loistaneen Henri Kontisen rinnalle.

Ja Grand Slam -titteliä ei Heliövaaran tarvitse juhlia yksin.

– Sitten Lloyd on luvannut tuulettaa kunnolla.