Novak Djokovic pelaa alkavalla viikolla Australian avoimessa turnauksessa.

Serbian tennistähti Novak Djokovic on valmistautumassa Australian avoimeen tennisturnaukseen, joka alkaa maanantaina Melbournessa. Viime vuonna turnaus jäi serbiltä väliin, sillä suurta kohua aiheuttanut koronarokotuksista kieltäytyminen esti pelaamisen.

Nyt Djokovic on jälleen ainakin pienen kohun keskellä. Toimittaja Alexander Brezar, joka kirjoittaa muun muassa Guardianiin ja New York Timesiin, julkaisi Twitterissä kuvan, jossa Djokovic poseeraa serbialaisfanien edessä. Yksi henkilö esittelee suurta četnikien lippua.

Četnikit ovat serbialaisia kansallismielisiä puolisotilaallisia joukkoja ja taistelijoita. Heitä on syytetty useista sotarikoksista muun muassa kroaatteja, bosnialaisia, juutalaisia ja seksuaalivähemmistöjä vastaan.

Brezar toteaa twiiteissään, että Djokovicin urheilusuorituksia voi ihailla, mutta se ei tee hänestä pyhimystä.

– Rehellisesti sanottuna minusta on vastenmielistä jakaa kuva, jossa on tuo lippu, mutta häpeä on Djokovicin, ei minun, Brezar toteaa.

Se ei ole tiedossa, miten hyvin Djokovic tuntee lippuun liittyvät taustat.