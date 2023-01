Tennislegenda Dick Savitt on kuollut

Wimbledonin kaksinpeliturnauksen voittaja menehtyi 95 vuoden iässä.

Tenniksen Australian avoimen mestaruusturnauksen ja Wimbledonin miesten kaksinpelin 1951 voittanut Dick Savitt on kuollut, uutisoi New York Times useiden medioiden tavoin. Savitt, 95, kuoli kotonaan New Yorkin Manhattanilla.

Savitt on yksi neljästä amerikkalaismiehestä, jotka ovat voittaneet Australian avoimet ja Wimbledonin samana vuonna. Savitt valittiin tenniksen kansainväliseen Hall of Fameen 1976.

Savitt syntyi New Jerseyssä 1927 ja oppi pelaamaan tennistä toimiessaan pallopoikana paikallisella tennisklubilla.

Hän pelasi myös koripalloa ja palveli toisen maailmansodan aikana Yhdysvaltain laivaston viihdytysjoukoissa, jotka kiersivät koripalloilemassa sotilaiden viihdyttämiseksi.

Savitt opiskeli Cornellin yliopistossa koripallostipendillä taloustieteitä. Savittin suuruuden vuosina amatööritenniksessä ei jaettu rahapalkintoja, ja hän lopetti pelaamisen ollessaan uransa huipulla.

Hän työskenteli jonkin aikaa öljynporauksessa ennen kuin ryhtyi investointipankkiiriksi New Yorkissa.

– Vaihtoehdot olivat ottaa pimeitä palkkioita tai opettaa tennistä jossain kerhossa. En halunnut tehdä sitä. Minun piti päättää, jatkanko pelaamista vielä muutaman vuoden vai jätänkö pelaamisen ja menen normaaleihin töihin. Niin tein, Savitt muisteli 2011.