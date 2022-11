Boris Becker karkotetaan maasta

Tennislegenda on vapautumassa vankilasta ennenaikaisesti.

Huhtikuussa kahden ja puolen vuoden vankilatuomion saanut tennislegenda Boris Becker on vapautumassa mahdollisesti jo ennen joulua uutisoi The Sun.

Saksalainen Becker, 54, on hyväksytty tuomituille ulkomaalaisille tarkoitettuun ohjelmaan, joka vapauttaisi hänet vain seitsemän Huntercombin vankilassa vietetyn kuukauden jälkeen. Britanniassa on kova paine ulkomaalaisten vankien karkotukseen, sillä maassa on huutava pula vankilapaikoista.

Normaalisti ehdonalainen on mahdollinen, kun tuomiosta on kärsitty puolet. Suostumalla karkotukseen Becker kuitenkin lyhentää tuomiotaan merkittävästi.

– Olemme iloisia Borisin puolesta. Hän saattaa vapautua ennenaikaisesti ja pääsee matkustamaan Saksaan, vaikka hänen kotinsa on ollut Englannissa jo vuosien ajan, Beckerin edustaja sanoi.

– Olen varma, että hänelle ja hänen perheelleen merkitsee paljon, että he pääsevät viettämään joulun yhdessä, edustaja jatkoi.

Lontoon Southwarkin tuomioistuin katsoi kolminkertaisen Wimbledonin kaksinpelin voittajan syyllistyneen konkurssirikokseen vuonna 2017. BBC:n mukaan Becker piilotti 2,5 miljoonan punnan (noin 3 miljoonan euron) arvosta varojaan välttyäkseen maksamasta veroja.