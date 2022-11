Venäläistähti kirjoitti tiukan viestin Vladimir Putinille miljoonayleisön edessä

Andrei Rublev otti kantaa Ukrainan sotaan.

Venäläinen tennishuippu Andrei Rublev käytti maanantaina kekseliäästi saamansa jättihuomion voitettuaan ATP-finaaliturnauksessa maanmiehensä Daniil Medvedevin.

Rublev otti voittonsa jälkeen tussin ja käveli tv-kameran luo. Kameran linssiin hän kirjoitti ytimekkään viestin.

– Rauhaa, rauhaa, rauhaa. Se on kaikki, mitä tarvitsemme, Rublev kirjoitti keltaisella tussilla.

Viesti oli osoitettu Vladimir Putinille, jonka johdolla Venäjä käy sotaa Ukrainassa.

Rublev, 25, on ollut alusta asti sotaa vastaan. Jo helmikuussa hän teki vastaavan tempauksen ja kirjoitti tv-kameran linssiin englanniksi no war please eli ei sotaa kiitos.

Twitterissä kuvan Rublevin maanantaisesta kirjoituksesta jakaneen tennistoimittaja Jose Morgadon mukaan yleisön reaktio oli sama kuin helmikuussa – valtavat suosionosoitukset.

Torinossa saavutetun voiton jälkeen Rublevilta kysyttiin ihaillusta tempauksesta.

– Ei minulla ole siitä paljoa sanottavaa. Luulen tehneeni kantani selväksi jo aiemmin. Minulla oli tilaisuus ja toimin tunteiden mukaan. Ei minulla ollut ideaa ennestään, kaikki vain tapahtui luonnollisesti, Rublev sanoi tennis.comin mukaan.

Miesten maailmanlistan seitsemäs piti myös polveilevan puheenvuoron rauhan puolesta.

– Monissa maissa on kärsimystä. Siksi on tärkeää olla yhdessä ja vaalia rauhaa, Rublev sanoi.

Rublevilta kysyttiin myös, pelkääkö hän joutuvansa joskus ongelmiin Venäjällä tekojensa ja puheidensa takia.

– En osaa sanoa. Toimin tunteiden varassa. Ei tässä taida olla mitään uutta, minä olen tehnyt kantani hyvin selväksi, moskovalainen pyöritteli.