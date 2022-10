Yksi puhelinsoitto teki suomalaisen Vesan unelmasta totta – langan päässä oli amerikkalaismiljonääri

Vesa Pönkkä on asunut Yhdysvalloissa 35 vuotta mutta ei ole hakenut maan kansalaisuutta, koska kokee itsensä yhä vahvasti suomalaiseksi.

Yhdysvaltain tenniksen huippupelaaja Frances Tiafoe ponnistaa poikkeuksellisesta juniorikeskuksesta, jota on jo 23 vuotta johtanut Vesa Pönkkä Nastolasta.

Tämä menestystarina on kuin satua.

Köyhän siirtolaisperheen isä palkataan talonmieheksi tenniskeskukseen. Hän saa asua toimistossaan, ja niin saavat hänen kaksospoikansakin. Niinpä he alkavat harrastaa tennistä jo nelivuotiaina. Pian he saavat huippuluokan valmennusta, jota perheellä ei olisi mitenkään varaa maksaa itse.

Nyt toinen pojista, 24-vuotias Frances Tiafoe, on Yhdysvaltain miesten kuumin nimi ja maailmanlistan sijalla 17. Viime kuussa Tiafoe nostatti tennisinnostusta koko maassa yltämällä US Openin välieriin ensimmäisenä amerikkalaismiehenä sitten vuoden 2006.

Kaiken takana on mies Nastolasta, pienestä Pensuon kylästä.

” ”Olisi eettisesti väärin kerätä rahaa varakkaille.”

Vesa Pönkkä jutteli johtamansa tenniskeskuksen valmentajille College Parkissa.

Pönkkä, 58, on johtanut menestyksekästä Junior Tennis Champions Centeriä (JTCC) sen perustamisesta asti.

Vuonna 1999 valmistunut juniorikeskus sijaitsee College Parkin kaupungissa Washingtonin metropolialueella, Marylandin osavaltiossa.

Täällä ei hukata yhtään lahjakkuutta siksi, että lapsen perheellä ei olisi varaa harrastukseen. Keskus ei tavoittele taloudellista voittoa. Juniorien perheet maksavat vain mahdollisuuksiensa mukaan, ja loput rahat tulevat sponsoreilta.

Toisaalta edes lahjakkaimmat juniorit eivät saa valmennusta ilmaiseksi, jos heidän perheillään on maksukykyä. Asia tarkistetaan verotiedoista.

– Olisi eettisesti väärin kerätä rahaa varakkaille, Pönkkä perustelee.

Hänen tärkeimmät toimenkuvansa ovat valmentajien kehittäminen ja varainkeruu.

Nuorena Pönkkä pelasi itse. Hän oli parhaimmillaan Suomen miesten listan seitsemäntenä. Lukion jälkeen hän muutti Saksaan pelaamaan tenniksen Bundesliigaa.

Kävi kuitenkin selväksi, ettei Pönkästä tulisi ammattilaista, joten 23-vuotiaana hän lähti tennisstipendin turvin kauppatieteen opintoihin Tennesseen yliopistoon. Sieltä löytyi vaimo, ja Pönkkä jäi Yhdysvaltoihin.

Hän päätyi valmentamaan nuoria tenniksenpelaajia mutta haaveili suuremmasta: valmennuskeskuksesta, joka olisi kaikkien lahjakkaiden juniorien ulottuvilla taustasta riippumatta.

Mutta eihän hänellä itsellään ollut rahaa sellaisen perustamiseen.

Pönkkä etsi sijoittajaa niin tavoitteellisesti, että pestautui valmentajaksi rikkaiden yksityiskerholle vain luodakseen suhteita. Lopulta hän sai puhelun investointipankkiiri Ken Brodylta.

Brody oli kuullut kehuja suomalaisesta valmentajasta, joka jakoi hänen ihanteensa.

– Tapasimme samana iltana. Yritin leikkiä vaikeasti tavoiteltavaa, vaikka tiesin kolmessa sekunnissa, että tartun tarjoukseen, Pönkkä muistelee.

Brody tarjosi toimintaan 14 miljoonan dollarin alkupääoman, minkä jälkeen keskus on pyörinyt omillaan.

Pönkkä on puheenjohtaja. Toimitusjohtajaksi tuli myöhemmin Ray Benton, joka oli toiminut managerina sellaisille tennistähdille kuin Arthur Ashelle ja Jimmy Connorsille.

Pönkän ja kumppanien maine on kiirinyt Yhdysvalloissa pitkälle. Kansallinen tennisliitto on perustanut heidän mallinsa mukaisesti 26 keskusta ympäri maata.

Jo kymmenen vuotta sitten Yhdysvaltain olympiakomitea palkitsi Pönkän vuoden valmentajana hänen tekemänsä valmennuksen kehitystyön johdosta.

College Parkissa harjoittelee noin 600 junioria viikossa. Henkilökuntaa on 45 kokopäiväistä, joista 25 valmentajia.

Pelaajat tulevat perinteisesti lähiseudulta, mistä kykyjä etsitään käymällä opettamassa tennistä kouluissa. Aivan hiljattain keskus päätti avata oviaan myös ulkomailta tuleville junioreille.

Valmentaja Tiago Bastos opasti Matthew Kringeriä, 14, JTCC-tenniskeskuksessa College Parkissa.

Lapsista 35 käy keskuksessa kouluakin. Kokopäiväisen paikan vuosihinta on 31 000 dollaria ja iltapäivävalmennuksen 16 000–19 000 dollaria, euroina pyöreästi yhtä paljon.

Se voi kuulostaa Suomen mittapuulla kalliilta, mutta esimerkiksi maineikkaan floridalaisen IMG-tennisakatemian lukuvuosimaksu on jopa 88 900 dollaria.

Luvut auttavat ymmärtämään, miksi Frances Tiafoe olisi tuskin aloittanut tennisharrastusta ilman isänsä toimenkuvaa ja sattuman johdatusta.

Constant Tiafoe oli muuttanut Yhdysvaltoihin sisällissotaa käyvästä Sierra Leonesta. Hänet palkattiin tenniskeskuksen rakennustyömaalta talonmieheksi, eikä aikaakaan, kun hän yleni huoltopäälliköksi.

Hän lyö palloa yhdellä keskuksen sisäkentistä ja tulee juttelemaan.

” ”Kaikkihan sitä odottavat omien lastensa pärjäävän.”

Constant Tiafoe on Yhdysvaltain miesten ykköspelaajan Frances Tiafoen isä.

Constant Tiafoe ei toki enää ole töissä täällä vaan sattumalta pelaamassa ystäviensä kanssa. Hän omistautui jo kauan sitten poikansa uran edistämiseen, ja nykyään Frances on miljonääri.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun kuulen Vesan puhuvan suomea, Constant Tiafoe hämmästelee.

– Hän antoi minulle ensimmäisen tennistuntini.

Constant Tiafoe sanoo, että Frances-pojan huippumenestys tuntuu hänestä yhä pähkähullulta.

– Kaikkihan sitä odottavat omien lastensa pärjäävän, mutta niin pieni osa päätyy ammattilaiseksi – puhumattakaan, että ansaitsisi hyvin. Olemme olleet onnekkaita, kun Frances sai täältä eväät menestykseen.

Pönkkä ei ollut Frances Tiafoen henkilökohtainen valmentaja mutta johti tämän valmennustiimiä ja toimii yhä tämän mentorina.

” ”Ykkösenä meillä on henkilö, kakkosena urheilija ja vasta kolmantena tenniksenpelaaja.”

College Parkin tenniskeskuksessa Frances Tiafoen nuoruudenkuvan alle on listattu hänen voittamansa juniorimestaruudet.

College Parkin tenniskeskuksessa on 15 ulkokenttää ja 15 sisäkenttää 11 hehtaarin tontilla. Käynnissä ovat laajennustyöt: neljään lisähehtaariin tulee uusia sisäkenttiä ja ravintola.

Keskus on siisti ja käytännöllinen muttei missään nimessä hulppea. Tämä on Pönkän mielestä tärkeää. Suurimpienkin lahjakkuuksien jalat on syytä pitää maassa.

– Hyvinvointi ihmisenä ja urheilijana kulkevat 90-prosenttisesti käsi kädessä. Iskusana on holistisuus. Ykkösenä meillä on henkilö, kakkosena urheilija ja vasta kolmantena tenniksenpelaaja, Pönkkä sanoo.

– Emme ajattele olevamme valmentajia vaan opettajia ja mentoreita.

Päärakennuksen käytävän seinällä on kunniagalleria keskuksen henkilökunnasta ja täältä ponnistaneista pelaajista, mutta esimerkiksi puheenjohtaja Pönkän ja ykköspelaaja Tiafoen kuvat eivät pistä silmään. Kaikki ovat aakkosjärjestyksessä.

Pönkkä sanoo olevansa junioriensa mestaruuksiakin ylpeämpi siitä, että heistä noin 350, yli 90 prosenttia, on päässyt yliopistoon ja ansainnut stipendejä yhteensä yli 23 miljoonaa dollaria.

” ”He ovat aika onnekkaita.”

Frances Tiafoe on nykyään kirjoilla Yhdysvaltain tennisliiton valmennus­keskuksessa Floridassa, mutta hän virittäytyy isoihin turnauksiin pääasiassa täällä, kotonaan. Pönkän mukaan Tiafoe pistäytyy 15–20 kertaa vuodessa.

Keskuksen parhaatkin pelaajat – myös Tiafoe vieraillessaan – tekevät vapaaehtoistyötä pyörätuolipelaajien, muiden para­urheilijoiden ja veteraanien kanssa.

– Se tarjoaa heille tervettä perspektiiviä, että he ovat aika onnekkaita, Pönkkä sanoo.

– Me emme katsele junioreita, jotka eivät anna tällä tavoin takaisin saamastaan tai eivät satsaa kouluun.

Pelaajien lisäksi opastusta tarvitsevat heidän vanhempansa, jotka usein haluaisivat nopeita tuloksia, vastinetta rahalleen.

– Amerikassa sanotaan, että pitkä tähtäin on perjantaissa. Me yritämme muuttaa sitä mielenmaisemaa.

Kymmenen vuotta sitten Pönkkä lausui HS:n haastattelussa näin:

– Olisi hienoa, jos kymmenen vuoden kuluessa Yhdysvalloissa kasvaisi uusi menestyvä sukupolvi tenniksen parissa.

Niin näyttää käyvän, eikä vähiten Pönkän ansiosta. Tiafoe on se kuumin nimi, mutta naistenkin puolella tähtiin kurottaa saman keskuksen kasvatti, jonka tausta on Tiafoen tavoin vaatimaton.

Pönkän kykyjenetsijät bongasivat yksin­huoltaja­äidin tyttären Robin Montgomeryn viisivuotiaana. Jo 15-vuotiaana hän vei 18-vuotiaiden mestaruuden kansainvälisesti arvostetussa Orange Bowlin juniori­turnauksessa Floridassa. Viime vuonna hän voitti US Openin juniorisarjan kaksin- ja nelinpelin täytettyään turnauksen aikana 17 vuotta.

Aiemmin tässä kuussa San Diegon avoimissa Montgomery, 18, peittosi ensi kertaa maailmanlistan 50 parhaan joukossa olevia. Pönkkä uskoo, että Montgomery voi olla muutaman vuoden kuluessa kärki­kymmenikössä.

– Minun roolini on löytää Robinille kirjoja luettavaksi, Pönkkä kertoo.

– Hän rakastaa historiateoksia toisesta maailmansodasta. Hän on lukenut Tuntemattoman sotilaan ja tietää sisun ja Rokan.