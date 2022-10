Takavuosien tennistähdellä Todd Woodbridgellä on painavaa sanottavaa.

Entinen tennistähti Todd Woodbridge, 51, havahtui viime viikolla sydäninfarktin oireisiin. Nyt hän kannustaa muita pitämään huolta terveydestään, kertovat Mirror ja Guardian.

Nelinpelin 16-kertainen grand slam -voittaja työskentelee nykyisin australialaiskanavan asiantuntijana ja reissaa työnsä puolesta eri puolilla maailmaa.

– Yritin pitää kiinni arkirutiineistani, kun matkustin Yhdysvaltain avoimiin ja Lontooseen, Woodbridge kertoi ja jatkoi:

– Kun sitten treenasin (kotonani Melbournessa), rintaani alkoi sattua. Minulla oli kaikki sydänkohtauksen oireet, jotka löytyvät googlettamalla. Hikoilin, ja oloni on kauhea.

Woodbridge luonnehti tilaa pienimuotoiseksi sydänkohtaukseksi. Hän hakeutui lääkäriin, jossa hänen tilansa todettiin pitkien tutkimusten jälkeen hyväksi. Hänelle kuitenkin määrättiin jonkinlainen lääkitys.

Vaikka Woodbridge selvisi tilanteesta säikähdyksellä, toimi se hänelle tärkeänä herätyksenä.

– Se oli muistutus siitä, että minun on huolehdittava itsestäni. Jos tällaista voi sattua minulle, niin voi käydä kenelle tahansa, entinen huippu-urheilija totesi terveelliseen elämäntapaansa vedoten.

51-vuotias Woodbridge ei murehti terveyttään suotta. Hänen suvussaan on ollut korkeaa kolesterolia, ja hänen kaksi veljeään menehtyivät molemmat hieman yli 50-vuotiaina.

– Tässä iässä on käytävä säännöllisesti testeissä ja lääkärissä tarkistamassa, että kaikki on ok, Woodbridge muistutti.

Todd Woodbridge on yksi kaikkien aikojen menestyksekkäimmistä tenniksen nelinpelin pelaajista. Hän voitti urallaan muun muassa 16 grand slamia sekä kultaa vuoden 1996 olympialaisista Atlantasta.