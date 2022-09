Heliövaaran ja Glasspoolin ATP-finaali ratkesi harmittavasti – silti on aihetta iloon

Nys ja Zielinski mursivat kahdesti britin syötön. Ottelu ratkesi ikävään kaksoisvirheeseen

Harri Heliövaara ja Lloyd Glasspool hukkasivat voitonmahdollisuutensa britin kahteen syötönmenetykseen Metzin ATP-turnauksen loppuottelussa sunnuntaina.

Monacon Hugo Nys ja Puolan Jan Zielinski voittivat loppuottelun kahdessa erässä lukemin 7–6 (7–5), 6–4.

Varsinkin toinen syötönmenetys kirpaisi, sillä se ratkesi Glasspoolin kaksoisvirheeseen.

– Finaalitappio tuntuu aina tappiolta, vaikka takana on hyvä viikko. Tappio harmittaa aina, Heliövaara tunnusti turnauksen jälkeen.

– Toisaalta tämä oli tänä vuonna meille jo kuudes finaali ATP-tasolla, eikä sitä voi pitää huonona suorituksena.

Heliövaara ja Glasspool aloittivat pelin takellellen. Glasspoolille tuli syötönmenetys heti ensimmäisellä vuorolla, ja Heliövaara sai pidettyä oman syöttönsä vain vaivoin.

– Vastustajat aloittivat ottelun terävästi. He lähtivät pelaamaan isolla riskillä lähelle rajaviivoja, mutta he onnistuivat siinä. He olivat hyvin pelinsä päällä heti alusta, Heliövaara totesi.

– He olivat joka osa-alueella aavistuksen parempia, joten voitto kuuluikin nyt heille. Pääsimme peliin paremmin mukaan ensi erän lopussa, mutta siihenkin tilanteeseen vastustajalta löytyi muutama ekstra-ase lisää.

Heliövaara ja Glasspool voittivat tällä kaudella Hampurin ATP500-turnauksen. Kaksikko odottaa myös hyvää loppukautta.

– Olemme positiivisella fiiliksellä. Pelaamme hyvin ja tuntuu, että joka kertaa mennään finaaleihin. Ei ole mitään syytä hätäillä, joten jatkamme samalla lailla, Heliövaara kaavaili.

– Voittoja tulee varmasti jatkossakin.

Heliövaara nousee Metzin tuloksella nelinpelin maailmanlistalla sijalle 14 ja Glasspool sijalle 20.

– Otetaan ilo irti uudesta ennätysrankingista, Heliövaara lisäsi.