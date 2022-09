Carlos Alcaraz, 19, voitti norjalaiskomeetan ja teki historiaa: ”Olen haaveilut tästä lapsesta asti”

19-vuotias espanjalainen voitti miesten kaksinpelin finaalissa Norjan Casper Ruudin erin 6-4, 2-6, 7-6 (7-1), 6-3.

Espanjan Carlos Alcaraz on voittanut ensimmäisen tenniksen grand slam -mestaruutensa Yhdysvaltain avoimissa New Yorkissa Suomen aikaan varhain maanantaina.

19-vuotias voitti miesten kaksinpelin finaalissa Norjan Casper Ruudin erin 6–4, 2–6, 7–6 (7–1), 6–3. Ottelu kesti kolme tuntia ja 20 minuuttia.

Ruud oli kisan viidenneksi sijoitettu, ja Alcaraz oli sijoitettu kolmanneksi.

– Olen haaveillut tästä lapsesta asti, maailmanlistan ykköspaikasta, grand slamin voitosta, Alcaraz sanoi ja kertoi käyvänsä läpi erilaisia tunteita.

– Tämä on jotain, jota olen yrittänyt saavuttaa, kaikki minun, tiimini ja perheeni kova työ. Olen vain 19, ja vanhempani ja tiimini ovat tehneet kaikki suuret päätökset. Tämä on minulle erittäin, erittäin erityistä.

Alcaraz nappaa voitollaan myös miesten maailmanlistan kärkisijan kaikkien aikojen nuorimpana pelaajana. Samalla Alcaraz on nuorin miesten major-turnauksen voittanut sitten vuoden 2005, jolloin Espanjan Rafael Nadal voitti Ranskan avoimet. Alcaraz on myös US Openin nuorin voittaja Pete Samprasin ja vuoden 1990 jälkeen.

Maailmanlistan sijoitukset ovat muuttuneet viime kuukausina rutkasti, kun Wimbledonista ei jaettu lainkaan rankingpisteitä ja kärkipelaajista Novak Djokovic on ollut sivussa rokottamattomuuden ja Alexander Zverev loukkaantumisen takia.

Alcarazia on verrattu Nadaliin, joka myös menestyi nuorella iällä kansainvälisillä tennisareenoilla. Maailman kärkipelaaja Nadal on kuitenkin pyytänyt, etteivät fanit loisi Alzarazille paineita tekemällä rohkeita vertauksia.

– Olen unohtanut millainen olin 19-vuotiaana, Nadal sanoi.

– Jos hän onnistuu voittamaan 25 grand slamia, se olisi mahtavaa hänelle ja maallemme. Mutta annetaan hänen nauttia urastaan.

Paikallista aikaa sunnuntaina pelattiin myös naisten nelinpelin finaali. Grand slam -tittelin nappasi tshekkiläiskaksikko Katerina Siniakova ja Barbora Krejcikova.

Tshekkiläisten käsittelyssä kaatui yhdysvaltalaispari Caty McNally ja Taylor Townsend. Voitto irtosi erin 3–6, 7–5, 6–1.