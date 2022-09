Valmentaja katsoi 5-vuotiasta pikkupoikaa ja huomasi jotain poikkeuksellista – näin Emil Ruusuvuori nousi maailman huipulle

Emil Ruusuvuori on pelannut Rafael Nadalia vastaan ja harjoitellut tämän kanssa. Tie maailman huipulle alkoi Helsingin Kisahallista.

Kun Emil Ruusuvuori oli pieni poika, Roger Federer ja Rafael Nadal hallitsivat tennistä.

Emil seurasi televisiosta heidän kohtaamisiaan grand slam -turnausten finaaleissa. Katsomisen lomassa hän löi mailallaan pehmopalloa olohuoneen seinään.

Emil ihaili molempia mestareita, eteisessä komeili Nadalin juliste.

Viime tammikuussa Ruusuvuori kohtasi lapsuutensa idolin Melbournen ATP-turnauksen välierissä. Iltapeli yhdellä maailman suurimmista tennisareenoista oli Ruusuvuorelle yksi vuoden kohokohdista. Nimikirjoituksia ei pyydelty vaan Ruusuvuori laittoi lajilegendan tiukille häviten kuitenkin 4–6, 5–7.

– Pelasin tosi hyvän matsin, mutta Rafa pystyy tietysti kentällä aina asioihin, joihin eivät monet muut pysty, Ruusuvuori sanoo.

Tämä vuosi on ollut Ruusuvuorelle onnistunut. Hän on pystynyt kiertämään ATP-ammattilaisturnauksia tiheään tahtiin ja keräämään ranking-pisteitä. Heinäkuussa hän nousi toistaiseksi parhaalle sijalleen maailmanlistalla: 42. Ensi viikolla julkaistavalla listalla hän tosin pudonnee hieman 50:n huonommalle puolelle.

Kaikkien aikojen menestynein suomalaispelaaja Jarkko Nieminen oli parhaimmillaan sijalla 13.

Vaikka Nadalin päänahkaa ei tullut Australiassa, muutamia kovia nimiä Ruusuvuori on onnistunut voittamaan viime kuukausien Pohjois-Amerikan kiertueella. Yksi niistä on kolminkertainen grand slam -voittaja, sveitsiläinen Stan Wawrinka, jonka Ruusuvuori voitti Montrealissa elokuussa. Myös maailmanlistan kymmenentenä oleva puolalainen Hubert Hurkacz kaatui Washingtonissa.

Tennisammattilaisen arki on jatkuvaa matkalaukkuelämää.

Ruusuvuori sanoo viettäneensä tänä vuonna pari–kolme viikkoa kotonaan Helsingissä. Muuten hän on lentänyt ympäri maailmaa turnauksesta toiseen ja asunut hotelleissa. Hän ei pidä liikkuvaa elämäntapaa erityisen hohdokkaana.

– Siihen että hotelli ja lentokone ovat koti, ei ole helppoa tottua. Miten sitä kestää, on vaikeimpia asioita tässä elämäntavassa.

Tyttöystävä kulkee välillä mukana matkoilla. Samoin vanhemmat.

Tämän vuoden viimeinen grand slam -turnaus, New Yorkissa järjestettävä Yhdysvaltain avoin ei mennyt hyvin. Hän hävisi sekä kaksin- että nelinpelissä ensimmäisellä kierroksella.

Ruusuvuorella ei ole räjähtävää temperamettia. Hän ei riko kentällä mailoja säpäleiksi kuten Nick Kyrgios tai Novak Djokovic.

– Tuntuu että Djokovic saa siitä ekstrabuustia. Mutta niitä pelaajia ei ole montaa, jotka pystyvät ottamaan negatiivisista tunteista jotain positiivista peliinsä, Ruusuvuori sanoo.

Tenniksessä harvat tähdet keräävät valtaosan huomiosta. US Openissa Ruusuvuori harjoitteli myös Nadalin kanssa. Kaksikon harjoitussessioissa oli enemmän yleisöä kuin Ruusuvuoren ensimmäisen kierroksen ottelussa Jack Draperia vastaan.



Emil Ruusuvuori tultiin hakemaan tenniskentille, kun hän oli viisivuotias. Emil oli äitinsä kanssa pelaamassa sulkapalloa Helsingin Töölön kisahallissa, kun valmentaja Mika Muilu huomasi Emilin poikkeuksellisen pallosilmän ja pyysi tätä kokeilemaan tennistä.

Poika jäi sille tielle. Muilu oli Ruusuvuoren valmentaja yhteentoista ikävuoteen saakka. Ruusuvuori harjoitteli jo tuolloin kymmenen, jopa kaksikymmentä tuntia viikossa.

Tenniksen ohella hän pelasi kavereidensa kanssa esimerkiksi jalkapalloa ja jääkiekkoa, mutta lajivalinta ei ollut vaikea.

Luonteelle sopi joukkuelajin sijaan paremmin yksilölaji.

Kun teini-ikä koitti, rakkaus lajiin oli kuitenkin koetuksella.

– Tuli perinteiset nuoren miehen innostukset, ja tennis jäi välillä vähemmälle, Ruusuvuori kertoo.

Motivaatio tennikseen kuitenkin löytyi uudelleen ja harjoitusmäärät kasvoivat. Jarkko Niemisen tennisakatemiasta tuli koulunkäyntiä tärkeämpi.

Kasvupyrähdyksen jälkeen vaivasivat selkään tulleet rasitusmurtumat, mutta niistäkin päästiin eroon. Kansainvälisistä junioriturnauksista alkoi tulla menestystä.

Emil Ruusuvuoren elämä on pelkkää matkustamista. Helsingissä hän ehtii viettää vain muutamia viikkoja vuodessa.

Vanhemmat tukivat harjoittelua ja orastavaa uraa pitkään omasta pussistaan. Geenitutkija-äiti ja ääniteknikko-isä säästivät, jotta poika voisi panostaa täysillä tennikseen. Keittiöremontin sijaan maksettiin pojan turnausmatkoja.

Poika päätti jättää myös lukion puolitiehen ja laittaa kaikki pelimerkit tennikseen.

Nyt se uhkapeli on kannattanut. 23-vuotiaalla Ruusuvuorella on ammattilaisuraltaan jo lähes kahden miljoonan euron edestä turnauspalkintorahoja. Koulun kesken jättäminen ei kaduta.

Ja vanhemmat ovat ylpeitä pojastaan?

– Ja minä heistä.

Paljon on lajissa vielä myös saavutettavana.

Ruusuvuori sanoi alle kymmenvuotiaana, että hänen tavoitteenaan on maailmanlistan kymmenen parhaan joukkoon pääsy. Siinä riittää tekemistä yhdessä kilpailluimmista urheilulajeista.

Ruusuvuorelta puuttuu vielä ATP-turnausvoitto, ja grand slamien kaksinpelissä hän on edennyt parhaimmillaan toiselle kierrokselle.

Ruusuvuori itse ajattelee, että kehitettävää on vielä niin fyysisessä, henkisessä ja taktisessa puolessa.

– Tärkeää on se, että minulla on olleet ympärillä oikeat ihmiset, jotka ovat pystyneet auttamaan ja luomaan olosuhteet kehittymiselle. Koko ajan on menty pieniä steppejä eteenpäin. Rankingissa on tasaisesti tullut nousua ja semmoinen fiilis minulla on, että se nousu jatkuu.