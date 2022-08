Tennistähden peli ei kulkenut – pamautti todella hämmentävän selityksen: ”Niken vika”

Kanadalaispelaaja Bianca Andreescu päätyi pyytämään anteeksi kentällä esittämiään kommentteja.

New Yorkissa pelataan tenniksen Yhdysvaltain avointa mestaruusturnausta, jossa maailman mailapelivaliot ottavat mittaa toisistaan. Osalle pelaajista on tehty myös mittatilausasuja. Asialla ovat olleet laadukkaat suunnittelijat, mutta siitä huolimatta kaikki pelaajat eivät ole olleet tyytyväisiä lopputulokseen.

Kanadalainen Bianca Andreescu kohtasi naisten ensimmäisellä kierroksella ranskalaisen Harmony Tanin. Andreescu vei ottelun lukemin 6–0, 3–6, 6–1, mutta tulosta enemmän Flushing Meadowsissa puhutti kanadalaisen kommentit hänen omasta peliasustaan.

Kesken ottelun Andreescu kysyi tuomarilta, josko hän voisi käydä pukuhuoneessa vaihtamassa peliasua.

– Tätä et varmaan laske vessatauoksi, koska tämä ei ollut minun vikani, vaan Niken vika, Andreescu sanoi tuomarille Mirrorin mukaan.

Bianca Andreescu voitti ottelun asuongelmista huolimatta.

Kommentin jälkeen kanadalainen lisäsi vielä näkemyksen peliasun soveltuvuudesta.

– Tämä asu on niin huono.

Ottelun jälkeen Andreescu sanoi asun haitanneen hänen kämmenlyöntejään ja siksi se piti vaihtaa toiseen.

Hieman myöhemmin 22-vuotias pelaaja tuli toisiin ajatuksiin ja pahoitteli käyttämäänsä ilmaisua ja pyysi anteeksi varustevalmistajalta.

– Olen mielelläni Niken urheilija lopun elämääni, Andreescu ilmoitti.

Hän on ollut parhaimmillaan maailmanlistalla sijalla 4 vuonna 2019, jolloin hän voitti US Openin. Tällä hetkellä kanadalaisen rankingsijoitus on 48.