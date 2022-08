Tennispelaaja Sára Bejlekin isän ja valmentajan toiminta jakoi somekansan mielipiteet.

16-vuotias Sára Bejlek raivasi tiensä Yhdysvaltain avoimeen tennisturnaukseen karsinnan kautta.

Karsintavoiton jälkeen isä ja valmentaja onnittelivat nuorta pelaajaa tavalla, joka sai somekansan raivostumaan. Asiasta uutisoi muun muassa The New Zealand Herald.

Verkossa on levinnyt videopätkä, jossa Bejlek lyö ensin kättä vastustajansa kanssa. Tämän jälkeen hän astelee kentän laidalle halaamaan isäänsä, joka taputtaa tytärtään useaan otteeseen takapuolelle ja lopuksi suikkaa suukon tämän huulille.

Myös miespuolinen valmentaja rutistaa suojattiaan lujasti ja taputtaa tämän takapuolta.

Miesten toiminta on jakanut somekansan kahtia. Osa Twitter-käyttäjistä kauhistelee tilannetta ja pitää sitä sopimattomana tai suorastaan kammottavana. Toiset taas näkevät miesten toiminnan täysin tavallisena.

– Kaksi tiimikaveria tarttui ja taputti Bejlekiä pepulle. Hän on 16-vuotias, eräs Twitter-käyttäjä taivasteli.

– Tässä ei ole mitään kritisoitavaa. Tämä on urheilussa tavallista. Se on normaalia antaa nopea ja yksinkertainen taputus (takapuolelle). Se on kannustus. Valitettavasti ihmiset näkevät likaisia ja pahoja asioita siellä, missä niitä ei tapahdu, toinen pohti.

Bejlekin Yhdysvaltain avoimet päättyi tiistaina ensimmäiselle kierrokselle, kun hän hävisi venäläiselle Ludmilla Samsanovalle.