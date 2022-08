Venäläiset valittivat Ukrainan lippuun kääriytyneestä naisesta – pian tapahtui kuohuttava käänne

Cincinnati Open -tennisturnauksessa Yhdysvalloissa koettiin kuohuttava tilanne.

Ukrainan lippuun kääriytynyt henkilö poistettiin katsomosta Cincinnati Open -tennisturnauksen ottelussa Yhdysvalloissa.

Karsintakierroksen mittelössä kohtasivat venäläiset Anna Kalinskaja ja Anastasia Potanova. Toinen pelaajista valitti tuomari Morgane Laralle lipusta, minkä jälkeen Lara pyysi katsojaa poistumaan kentältä.

Ohiolaisen Local 12 -sivuston mukaan tuomari oli sanonut katsojalle, ettei ”tämä käyttäytynyt kivasti”. Järjestäjä perusteli myöhemmin tuomarin kentältäpoistopäätöstä sillä, että lippu oli liian suuri ja siksi sääntöjen vastainen.

Ukrainan lippuun kääriytynyt henkilö esiintyi Local 12:n artikkelissa nimellä Lola. Hänen mukaansa Kalinskaja ja Potanova kokivat hänen tempauksensa provosoivaksi.

– He käskivät minut panemaan lipun pois, mutta en suostunut. Peli jatkui muutaman minuutin, kunnes he pysäyttivät sen uudelleen, minkä jälkeen järjestyshenkilö tuli luokseni ja sanoi: ”rouva, soitan poliisille, jos et poistu”, Lola kertoi Local 12:lle.

Tilanteesta on levinnyt sosiaalisessa mediassa video, jolla tuomari keskustelee lippunaisen kanssa.

Turnausjärjestäjä Western & Southern Open vahvisti Reutersille toimittamassaan sähköpostissa, että katsoja poistettiin kentältä lipun koon takia. Järjestäjä ohjasi lisäkysymykset WTA:lle. Tenniksen kattojärjestö ei ole vastannut Reutersin haastattelupyyntöön.

29. elokuuta käynnistyvä U.S. Open on toivottanut venäläiset ja valkovenäläiset pelaajat tervetulleiksi turnaukseen toisin kuin esimerkiksi Wimbledon, joka pelattiin kesä-heinäkuussa.

Lue lisää: Venäläiselle maailman ykköspelaajalle huudeltiin solvauksia – suivaantunut supertähti kävi ojentamassa fania