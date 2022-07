Wimbledon on valmis jatkamaan venäläispannaa – kansainvälisiltä liitoilta hämmentävä reaktio

Wimbledonin kanta ei ole koko tennismaailman mieleen.

Serbialainen Novak Djokovic on Wimbledonin hallitseva mestari.

Wimbledon on valmis eväämään venäläispelaajien pääsyn turnaukseen myös ensi vuonna, mikäli Venäjä on yhä sotajalalla Ukrainassa, kertoo brittimedia Daily Mail.

Vaikka virallinen päätös tehdään vasta ensi maaliskuussa, ei tenniskerho All England Clubilla, joka on suuressa roolissa maailman arvostetuimman tennisturnauksen järjestämisessä, ole halua ottaa venäläisiä vastaan, jos sota Ukrainassa on yhä käynnissä.

Wimbledonin kantaan ja sanomisiin on suhtauduttu kansainvälisten tennisviranomaisten pöydässä kuitenkin kielteisesti. Sekä naisten (WTA) että miesten (ATP) korkeimmat elimet rankaisisivat turnausta kutistamalla sieltä voitettavia ranking-pisteitä.

WTA läiskäsi All England Clubille ja Britannian tennisliitolle lisäksi yli miljoonan euron sakon.

Kansainvälinen olympiakomitea ilmoitti myös olevansa valmis venäläisiä koskeviin sanktioihin. IOC pohtii kieltävänsä venäläispelaajia osallistumasta olympialaisten karsintoihin, jotka alkavat elokuussa.

Wimbledonin finaali pelattiin viime sunnuntaina. Voittoa juhli serbialainen Novak Djokovic, jolle turnauksen voitto oli jo tämän uran seitsemäs.