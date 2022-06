Alizé Cornet avautui major-turnauksen vaietusta salaisuudesta.

Wimbledonin perinteinen tennisturnaus ei saavuta tänä vuonna toivottua tähtiloistoa. Miesten turnauksesta jäi alun perinkin pois viisi maailmanlistan top 20 -pelaajaa.

Turnauksen alkamisen jälkeen leikki jäi kesken viime vuoden voittajalta Matteo Berrettiniltä ja maailmanlistan 14:nneltä Marin Ciliciltä positiivisen koronavirustuloksen takia.

Ranskalainen naistähti Alizé Cornet paljasti tiistaina ranskalaistoimittajille, että tämänhetkinen koronatilanne johtuu tennispelaajien leväperäisestä suhtautumisesta tautiin. Asiasta kertoi New York Times.

Vammojen ja pienten tautien piilottaminen on ollut osa huippu-urheilua pitkään. Pandemiataudin jyllätessä se käy kuitenkin vaaralliseksi.

– Olimme samassa pukuhuoneessa. Meillä kaikilla oli se (korona), eikä kukaan sanonut mitään. Ei kukaan halunnut tehdä testiä ja joutua vaikeuksiin. Jotkut naisista pitivät maskeja, etteivät levittäisi tautia, Cornet sanoi viitaten touko-kesäkuussa pelattuun Ranskan avoimeen tennisturnaukseen.

Cornet väittää, että pelaajat kantoivat tautia, mutta eivät halunneet tehdä testiä kiinnijäämisen pelossa. Testaaminen ei ole ollut enää turnauksissa pakollista.

Esimerkiksi Berrettini teki testin Wimbledonissa vapaaehtoisesti, koska oli ollut nuhainen ja eristäytynyt muista pelaajista.

– Vaikka oireet eivät olleet pahoja, minusta oli kanssapelaajien ja kaikkien muiden terveysturvallisuuden kannalta tärkeää tehdä testi, Berrettini kirjoitti Instagramissa.

Wimbledonin järjestäjätaho All England Clubin mukaan turnauksessa noudatetaan Britannian viranomaisten suosituksia. Käsidesiä on saatavilla joka paikassa ja siivoustahti on normaalia tiiviimpi.

Maskeja käyttävät pelaajia lähinnä olevat henkilöt.

Wimbledonin tennisturnaus päättyy 10. heinäkuuta. Miesten kaksinpelin ykkössijoitettu Novak Djokovic on edelleen rokottamaton.